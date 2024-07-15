"Bu mu sizin milliyetçiliğiniz?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, hükümetin milliyetçilikle ve ulusal dava ile uzaktan yakından alakası olmadığını, tek dertlerinin rant ve menfaat paylaşımı olduğunu vurguladı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “hükümetin son iki yılda yaşattığı bunca yolsuzluğa, rüşvete, partizanlığa ve çürümüşlüğe bakıldığında UBP-DP-YDP hükümetinin milliyetçilikle ve ulusal dava ile uzaktan yakından alakası olmadığı, tek dertlerinin rant ve menfaat paylaşımı olduğu net şekilde görülmektedir” dedi.

Özersay “devlete inandığını ve milliyetçi olduğunu iddia eden UBP-DP-YDP hükümeti döneminde Bakanlık Müdürlerinin, Özel Kalem Müdürlerinin, Mukayyitlerin, milletvekillerinin, eski Bakanların, yüksek öğrenimin emanet edildiği YÖDAK üyelerinin rüşvet ve sahte diploma skandalları çerçevesinde ya tutuklanmış ya da mahkeme önünde yargılanıyor durumda olmaları devlete nasıl bir zarar veriliyor olduğunun göstergesindir. Üstelik yine bu dönemde pervasızca hem kamuya hem de Elektrik Kurumuna çok sayıda partili, örgüt başkanı yakını ve yandaş sınavsız ve münhalsiz şekilde diğer gençlerin hakkı yenilerek, onlara fırsat eşitliği tanınmayarak işe alınmış, istihdam edilmiştir. Tüm bu yapılanlar devlete olan inancı derinden sarsan, devleti çökerten yaklaşımlar olmuştur” dedi.

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay açıklamasında “Kıbrıs meselesinde iki devletli bir çözümün savunulduğu bir dönemde üstelik de milliyetçi olduğunu iddia eden UBP-DP-YDP gayrimeşru hükümetinin uygulamalarının hırsızlıkların, yolsuzlukların ve partizanlıkların ayyuka çıktı ve bu şekilde devlete olan inanç da yıpratıldı. Halkın devlete sahip çıkması gereken bir dönemde insanlar devletten soğutuldu. Kamu yönetimi ve devlet bu dönemde adeta çökertildi. Ne acıdır ve ne yaman bir çelişkidir ki iki devletli bir politikanın savunulduğu bir dönemde devlet adeta ortadan kaldırılmaya, Halkın devlete olan inancı yıpratılmaya çalışıldı. Bu yapılanlar UBP-DP-YDP hükümetinin milliyetçilikle ve ulusal dava ile uzaktan yakından alakası olmadığını, tek dertlerinin rant ve menfaat paylaşımı olduğunu kanıtlamaktadır” ifadelerini kullandı.

