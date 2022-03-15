Bu Memleket Platformu'ndan Elçiliğe dilekçe

Bu Memleket Bizim Platformu, Türkiye‘ye girişleri yasaklanan Kıbrıslı Türklerin kimler olduğunu öğrenmek için TC Lefkoşa Elçiliği‘ne dilekçe verdi ve Kıbrıslı Türklerin terörist muamelesi görmesini kabul etmeyeceklerini belirtti

Bu Memleket Bizim Platformu dün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne giderek, Türkiye’ye girmesi yasak olan kişilerin listesi ve yasaklama nedenlerine ilişkin bilgi talep eden bir dilekçe verdi.Türkiye’ye giriş yasağı olan kişilerin listesinin açık olarak paylaşılmasını ve yasak nedenlerini sorgulayan platform, elçiliğe dilekçe yazarak aynı sorulara başbakanın da cevap vermesini beklediklerini açıkladı.Bu Memleket Bizim Platformu adına Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, basın açıklaması yaptı.Bengihan, Kıbrıslı yurtseverlerin Türkiye’ye alınmadığını ifade ederek, “Bu arkadaşlarımız terörist mi?” diye sordu.Bengihan, “Bu ülkenin insanları havalimanında tutuklanarak gözaltına alınıyor. İki ülke arasındaki dostluk kardeşlik zedeleniyor. Biz bunun endişesini duyuyoruz” dedi.Yapılan basın açıklaması şu şekilde:Bir süredir ülkemizden Türkiye Cumhuriyeti’ne seyahat ederken giriş yasağı olduğu gerekçesiyle geri gönderiler yurttaşlarımız olduğu malumumuzdur. İş bu müracaatı, konunun aydınlatılması ve/veya konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek maksadıyla tarafınıza yapılmaktadır. Ülkemizde daimi olarak ikamet etmekte olan ve herhangi bir sabıkası bulunmayan ve /veya herhangi bir şiddet suçundan bugüne kadar hiçbir şekilde mahkum edilmemiş olan ve/veya sicili temiz olan yurttaşlarımız Özay Hüseyin Kurtdere, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iletişim koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı-yazar Dr. Ahmet An, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve eski milletvekili ve barış akvitisti Dr. Okan Dağlı’nın, ülkemizde Lefkoşa Büyükelçiliği görevini sürdürmekte olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerine izin verilmemesine ilişkin “G-82 (Genel Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyetler) Tahdit Kaydı/ Giriş Yasağı” olarak ifade edilen gerekçesinin içeriği ve /veya işbu giriş yasağına referans verilen ilgili TC İçişleri Bakanlığı kararının esası ve giriş yasağı bulunan başka yurttaşlarımızın olup olmadığını ve/veya varsa kimler olduğu hakkında tarafımıza bilgi verilmesini konunun aydınlatılması adına saygıyla talep ederiz.