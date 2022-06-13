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“Bu mazot ve yem maliyetiyle hayvancılık yapılmaz”

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1997’den beridir hayvancılık yapan Turnalar köyünden Hayri Köreken “Artık yem alacak ve diğer masrafları ödeyemeyecek gücü kalmadığını belirterek, “ineklerimi ağlayarak kesime göndereceğim” dedi

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“Bu mazot ve yem maliyetiyle hayvancılık yapılmaz”

Akaryakıt ve elektriğe fahiş zamlar yapılması, hayvan yemi fiyatının sürekli zamlanması hayvancıları batma noktasına getirdi. 1997’den beridir hayvancılık yapan Turnalar köyünden Hayri Köreken, İskele Boğazı’ndaki Kooperatif Harup Fabrikası’ndan son kez yem aldığını, artık yem alacak ve diğer masrafları ödeyemeyecek gücü kalmadığını belirterek, “ineklerimi ağlayarak kesime göndereceğim” dedi.
Kooperatif Harup Fabrikası Bölüm Şefi Yalçın Kömürcügil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hayri Köreken ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi: “1997 yılından beridir işletmemizin müşterisi olan Sayın Hayri Köreken, ‘Bu mazot ve yem maliyetleri ile artık bu iş yapılamaz hale gelmiştir’ deyip, bugün itibarı ile son yemini almış ve hafta sonu ineklerini ağlayarak kesime göndereceğini belirtmiştir. Siz koltuk oyununa devam edin!”
 
 
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