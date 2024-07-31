Bu lüks aracı nasıl aldın?

Türkiye’de Maliye, gelir beyan etmediği halde lüks araç kullananların peşine düşerken, KKTC’de ise lüks yaşamlar ve lüks araçlar, hiçbir şekilde mercek altına alınmıyor

Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yüksek tutarda harcaması olduğu halde gelir beyan etmeyen mükelleflerin ardından şimdi de gelir beyanı olmadığı halde lüks araçlara binen mükelleflerin izini sürüyor.

TC Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz.” mesajı ve talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri mercek altına aldı.

HEM LÜKS HEM HIZLI

Türkiye’de vergi müfettişleri, lüks araç sahibi olan kişilerin bu araçları hangi gelirle elde ettiğini ve bu geliri beyan edip etmediğini araştırmaya başladı. Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kar dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildi. Bu lüks araçların, 2022, 2023 ve 2024 model Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) markalarında olduğu görüldü. Öncelikle 500 araç sahibi vergi incelemesine sevk edildi.

KKTC’DE DE SORULSUN

Bu haberin yayınlanmasıyla birçok vatandaş, “Politikacılarımız sık sık ‘Türkiye’de ne varsa KKTC’de de olacak’ diyor. Bu uygulamayı da KKTC’ye taşımalarını istiyoruz. Maliye Bakanımızı göreve davet ediyoruz” dedi. Türkiye’de vergi müfettişlerinin çalışmalarında, kayıt dışı geliriyle lüks araç edinen mükelleflerin öncelikli hedef kitlesi olacağı bildirildi. Ülkedeki ekonomi çevreleri, “KKTC’de milyar dolarları aşan kayıt dışı ekonominin varlığı bilinirken, yüksek tutarlı harcamalarla dikkati çeken lüks yaşamlar ve lüks araçlar, neden hiçbir şekilde mercek altına alınmıyor” sorusunu çok sık soruyor.

