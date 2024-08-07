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Bu levhayı 6 aydır gören yok!

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Gönyeli’de azami hızın 65 kilometre olduğunu gösteren trafik levhasına sprey boya ile 0 rakamı eklendi. Söz konusu levha, 6 aydır düzeltilmedi!

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Bu levhayı 6 aydır gören yok!
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Gönyeli’de sürücülere azami hızın 65 kilometre olduğunu gösteren trafik levhasını bazı kişiler sprey boya ile boyadı.  65 kilometre yazılı levhaya 0 rakamı eklenerek 650 olarak gösterilmeye çalışıldı.
En işlek yollardan, Güzelyurt-Gönyeli anayolu  üzerinde bulunan yaya üst geçit yakınlarındaki bu levhanın sprey boya ile boyanmasının üzerinden neredeyse altı ay geçti.
Vatandaşlar hem sorumsuzca kamu malına zarar verilmesinden, hem de yetkililerin bu durumu görmezden gelmesine tepki gösterdi.
 
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