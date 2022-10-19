banner875
banner815
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
10 0
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
15 0
 
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
9 0
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
27 0
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
18 0
34 0
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
10 0
banner878

“Bu konu AB’nin bir ayıbıdır”

banner476

banner825
“Bu konu AB’nin bir ayıbıdır”
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ürün Solyalı’nın çok hassas bir konuya değindiğini belirterek, karma evlilikten doğan çocuklar için gereğinin ne olduğunun hiçbir zaman haykırılamadığını kaydetti.
İki toplumlu bir aktivite düzenlendiğinde dahi bu çocuklara ayrım yapıldığını dile getiren Taçoy, bunu yapanın Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu söyledi.
Bu konunun aslında Avrupa Birliği’nin ayıbı olduğunu vurgulayan Taçoy, AKPA’ya gidildiğinde bu konunun lobisinin yapıldığını belirterek, bu işi düzeltecek tek yerin, Avrupa Parlamentosu olduğunu söyledi.
“Bu haksızlığı anlatmak bizim görevimizdir” diye konuşan Taçoy, ülkede küçük yaştan itibaren ayrımcılık tohumlarını eken zihniyete dur demenin KKTC Meclisi’nin görevi olduğunun altını çizdi. Bakan Taçoy, bunu el birliğiyle yapmak gerektiğini kaydetti.
2 bin kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nde çalıştığını dile getiren Bakan Taçoy, işçi adı altında çalışmıyorsa bu kişilere Yunanca bilmesinin şart koşulduğunu belirtti. “Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda resmi dillerin Türkçe, Elence ve İngilizce olduğunu” kaydeden Taçoy, Elence ve İngilizce’nin kabul edilmesine rağmen Türkçe’nin kabul edilmediğini söyledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.