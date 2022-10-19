“Bu konu AB’nin bir ayıbıdır”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ürün Solyalı’nın çok hassas bir konuya değindiğini belirterek, karma evlilikten doğan çocuklar için gereğinin ne olduğunun hiçbir zaman haykırılamadığını kaydetti.

İki toplumlu bir aktivite düzenlendiğinde dahi bu çocuklara ayrım yapıldığını dile getiren Taçoy, bunu yapanın Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Bu konunun aslında Avrupa Birliği’nin ayıbı olduğunu vurgulayan Taçoy, AKPA’ya gidildiğinde bu konunun lobisinin yapıldığını belirterek, bu işi düzeltecek tek yerin, Avrupa Parlamentosu olduğunu söyledi.

“Bu haksızlığı anlatmak bizim görevimizdir” diye konuşan Taçoy, ülkede küçük yaştan itibaren ayrımcılık tohumlarını eken zihniyete dur demenin KKTC Meclisi’nin görevi olduğunun altını çizdi. Bakan Taçoy, bunu el birliğiyle yapmak gerektiğini kaydetti.

2 bin kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nde çalıştığını dile getiren Bakan Taçoy, işçi adı altında çalışmıyorsa bu kişilere Yunanca bilmesinin şart koşulduğunu belirtti. “Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda resmi dillerin Türkçe, Elence ve İngilizce olduğunu” kaydeden Taçoy, Elence ve İngilizce’nin kabul edilmesine rağmen Türkçe’nin kabul edilmediğini söyledi.

