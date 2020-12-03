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Bu kez İskele yağmura teslim

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İskele’de sağanak yağış, hayatı felç etti

Bu kez İskele yağmura teslim

İskele dün yağmura teslim oldu. Öğlen saatlerinde bir anda bastıran sağanak ve doludan dolayı trafikte sürücüler zor anlar yaşadı

İskele Ecevit meydanında sular kaldırımlardan taştı. İskele belediye ekipleri anında müdahale etmelerine rağmen alt yapının yetersiz kalmasından dolayı suyun akışı yavaş ilerledi.

Ecevit Meydanı’nda oturan vatandaşlar evlerine su girmesini engellemek için kapılarının önüne kum torbaları yerleştirdi.


Bir saatten fazla süren şiddetli yağışlardan dolayı İskele-Karpaz anayolu Kalecik virajı ile Boğaz bölgesinde de şu birikintileri oluştu.

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