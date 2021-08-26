“Bu karar sonrası bekleyin de vakalar azalacak”

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 1 Eylül'den itibaren aşılı ya da aşısız olmasına bakılmaksızın herkes PCR ya da Antijen test ücretini ve karantina giderlerini kendi cebinden ödeyecek haberinin ülkede yayılmaya başladığı andan itibaren adeta vatandaşlar isyan etti.Sosyal medya hesabından görüşlerini paylaşan vatandaşlarımız, bu kararın yanlış olduğunu ifade ederek zaten zar zor geçinen halkın belinin tamamen büküleceğini ifade ettiler.Bu karar sonrasında hiçbir vatandaşın test yaptırmayacağını belirten vatandaşlarımız, böylece vakaların daha da çoğalacağını iddia ettiler.İşte sosyal medyadan görüşlerini paylaşan vatandaşlarımızın yazdıkları:Çok değil. Daha bir kaç gün önce, aşıyı teşvik etmek için (sadece) aşısız kişilere yapılacak testlerin ücretli olacağı açıklanmıştı.Ancak bu sabah kinder süpriz yumurtadan çıkan, testlerin sadece aşısızlara değil, aşılılara da ücreti olacağıdır.Ülke insanı, günlük yaşantısına dokunan her alanda ama her alanda zamlarla boğuşurken, ciddi bir ek külfet getirecek bu yaklaşımla test yapmaktan kaçınacaktır. Sonucu da bulaş riskinin artmasıdır.Kimsenin bu ülke insanın ne cebiyle, ne psikolojisyle, ama en önemlisi ne de sağlığıyla oynamaya zerre hakkı yoktur..!Bu satırları yazarken bir de bu geldi; Sağlık Bakanı’nın açıklaması (onun da görseli ektedir) Bakanlar Kurulu kararları oy birliğiyle alınmasına rağmen.Buyurun buradan yakın(Aral Moral)Memleketi batırdınız, insanların ensesinden toparlamaya çalışırsınız… Asgari ücretliynan dalga geçersiniz, üstüne elektriğe zam, tüpe zam, benzine zam, tavuğa zam… İnsanlar battı, işyerleri birer birer kapanır. Döviz aldı başını gider, önlem alan yok… İnsanlara yardım eden yok, halkı düşünen yok, aman goltuklarınıza bişey olmasın ha…PCR’ın ücretli olmasından sonra20.000 x 100 TL = 2 Milyon TL günde2 Milyon TL x 30 = 60 Milyon TL aydagüzel paraHaftada 1 PCR ayda 400 TLGarı-goca PCR ayda 800 TL4 kişilik aile ayda 1600 TLİnsanlar elektriği, suyu, ihtiyaçları ödeyemeyyor siz yük alacağınıza yeni külfet yaratın…BEKLEYİN DA GİDECEKLER PCR’a(İbrahim Mısırlıoğlu)PCR ve Antigen Testleri Ücretli Yapılacak!Ülke de Kaos yaratacak yeni bir karar.Pcr ve Antigen Testleri 1 Eylül Tarihinden itibaren herkese ücretli olacakmış.Pcr Testi 100 TLAntigen Testi 40 TLKesin Karar alındı diye yazıyorum.KTFF külüplerden haklı olarak her maç öncesi saha içerisinde bulunacak olan herkesten pcr testi istedi.Bu sayı her takım için yaklaşık 25 kişidir.Ayda 4 maç x25 = 100 pcr testi100x100Tl= 10000Tl.Bizler de kendi sağlımızı korumak adına haftada en az 1 kez antigen testi yapıyoruz.Ayda 4x20 =80 Antigen testi80x40TL= 3200 tlHer kulüp için Aylık Toplam ödenmesi gereken Test parası=13200 tl.Testler için 9 ay sürecek sezon Sonunda ödenmesi gereken ücret her kulüp için yaklaşık 120.000 tl( yüz yirmi bin Türk Lirası)Sayın Yönetenler;zaten çocuklarımızın çoğu okul parasına futbol oynuyor. Bu paranın neredeyse 3/1 ni her ay sadece Teste vermek durumunda kalacaklar.Kulüplerimizin bir çoğunun hali memleket gibi. Onlar test ücretlerini karşılayım dese,bütçelerine aylık 13000 tl eklemek zorunda kalacaklar.Bu parayı bu zamanda bulmak kolay mı?Ülkede her gün 180 vaka varken böylesi bir kararNereden baksak YANLIŞ bir karardır.Bu karar yalnız Futbolu, sporu değil, Eğitimi ve çalışma hayatını da çok olumsuz etkileyecektir.Bari aşılı aşısız ayırımını olsun yapsaydınız!Değerli Yönetenler,bu karardan hemen vazgeçin.(Eralp Şerifoğlu)Aşısızlara PCR, ücretli dendiğinde alkışladık, teşvik dedik,Aşılı-Aşısızlara Herkese ücretli dersen, kimseler de taranmaz..her yeri zorunlu PCR mecburiyetinde bıraksan da taranmaz, denetleyemeyeceğinizi bilir bu millet!zaten yoldan raydan hatta kontrolden felaket derecesinde çıkmışken bu illet kaldırımlarda öldürür adalımı..(Berkem Korbay)1 Eylül'den itibaren PCR ve Antigen testleri herkese ücretli oluyormuş. (aşılı/aşısız farketmeden)Eylül'ün ilk günleri için test vaka sayıları tahminlerinizi alayım.Benimki şöyle1 Eylül 25 test 1 vaka2 Eylül 23 test 2 vaka3 Eylül 27 test 1 vakaHaftaya bakanlarımız çıkıp "Dünya bizi örnek alsın. Covid'i bitirdik" diye açıklama yaparlar artıkPlandemiciler de devletin gözü açıldı. Sahte testlere son diye bayram ederler(Gürcan Topukçu)Aşılılara ve aşısızlara pcr testleri ücretli oluyor. Ücreti 150 tl. Virüsün patlamasına vesile olacak olan hükümet yetkililerini canı gönülden kutluyorum. içlerinde beyni çalışan bir kişi yok mu bunların(Orhun Karagözlü)Bu saatten sonra pcr testi yapmıyorum 2 doz aşım vardır her hangi bir mekân da varsa beni içeri almaycak evimde otururum siz bir galbur samanı 2 eşşeğe pay edeemzsiniz yok bu memleketi yöneteceksiniz.(Hasan Aytaç Eşan)PCR LAR HERKESE ÜCRETLİSalgın konrolden çıkmışken,Evine halen daha 2 sokum ekmek götürebilen vatandaş ve kepenk indirmeyip direnen birkaç esnaf varken alabileceğiniz en doğru kararı aldınız bravo...Yakındır hastalık bulaşmayan ve evine 2 kuruş götürebilen ne bir vatandaş ne da ayakta durabilecek bir esnaf kalır merak etmeyin...Eğitimi ve sporu nasıl sürdüreceksiniz bu kararla onu da merak ederim...Oldu olacak dövize da endeksleyin PCR ları ki döviz artarsa ZAM da yapabilelim...(Evren Bahtıkara)Keşke aşı zorunluluğu getirselerdi. Bari halkın %80-85'i aşılanırdı. Toplum bağışıklığı kazanılırdı. Şimdi hem aşısız, hem testsiz. Saldım çayıra, mevlam kayıra. Eskilerin bir sözü var; "deli misiniz, zoli misiniz?" anlamadım gitti. Ha, bu arada bir de bakarsınız yine biz yanlış anladık, resmi gazete de yanlış yazdı. Yani, öyle demek istemedik de derlerse şaşırmam artık.(Derviş Atakan)"Adına hükümet dedikleri yapı"...Saçmalamanın da, yanlış yapmanın ve bilmemenin de bir sınırı olmadığını kanıtlayarak çok önemli bir kamusal görevi yerine getiriyor.Var mı ötesi?Bize göre yok halbuki onlar daha yeni başladı!Sağladıkları ayrıcalıkların ve rantın da, verdikleri zararın da hesabı mutlaka sorulacak.(Erkut Şahali)Testler sadece aşisizlara ücretli olduğunda kimse sağlık temel haktır dememişti. Herkese ücretli olduğunda birden bire sağlık temel hak oldu. Sizin sol anlayışınızı anlamayacağım.Farkli sol partilerden aynı ses yükseliyor pahalılık fakirlik bla bla ama kimse birlik olup bir eylem planı yapmıyor. Halk ise çoktan geçtiği derin uykudan uyanmaya hiç niyeti yok.Pandemiden önce kapitalizmi tehdit eden Fransa dan başlayıp dünyaya yayilmaya başlayan sarı yelekliler direnisi pandemi ile son buldu. Insanlar açlıktan değil hastalıktan ölmekten korkuyor.Keşke gerçekten sorgulasanız bir an bile olsa farklı düşünebilmeyi öğrenseniz egonuz yerine gerçekten diğerlerine kulak verseniz...(Bahar Uygur)