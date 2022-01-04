“Bu karar cinayete teşebbüstür”

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Çakıcı: “Bir bakanlık düşünün ki temaslı olan bütün sağlık çalışanlarına çalışma zorunluluğuyla ilgili emir veriyor. Bu cinayete teşebbüstür”



Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin beşincisini dün Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.

Hastane çalışanlarına tedavi gören hastaların da eşlik ettiği eylemde, davul ve alkışlar eşliğinde toplanıldı ve daha önceki eylemlerde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı önüne kazık yerleştirildi.

Eylemde konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, bağımlı hastalara karşı gösterilen duyarsızlığa sert tepki gösterdi. Mehmet Çakıcı, eylemde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan skandal kararı da gündeme getirerek şöyle dedi:

"Biz tarihi skandal bir belgeyi burada açıklamış olduk. Bir bakanlık düşünün ki temaslı olan bütün sağlık çalışanlarına çalışma zorunluluğuyla ilgili emir veriyor. Temaslı olan çalışanların 0.5. ve 10. gününde tahlil yapmalarını ancak görevlerine de devam etmelerini söylediğiyle ilgili tıbba uymayan, bilimle alakası olmayan kararlar veriyor. Aslında bu cinayete teşebbüstür. Çünkü, 0.5. ve 10. gününde temaslı olan sağlık çalışanı eğer bugünler içerisinde pozitifleşirse tespit edilmeyeceği ve temaslı olan birinin de pozitif çıkma ihtimali çok yüksek olduğu için, diğer sağlık çalışanları ve orada olan hastalar hem de yoğun bakımda olanlar maalesef pozitif olacaklardır. Eğer orada ağır hastalar da varsa ölümle burun buruna kalacaklar ve hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bu karar skandaldır, rezalettir ve bilim dışıdır. Sağlık Bakanlığı ne yaptığını bilmemektedir. Belli ki bütün kadrolarını siyasi rant elde etmek için gelişi güzel doldurmuş ve UBP'liler oraya dolmuştur. Bu yüzden de doktor, hemşire ve sağlık çalışanı alamıyor. Alamayınca da var olan sağlık çalışanlarına temaslı olduğu halde zorunlu olarak görev yapmaları konusunda emir vererek, büyük bir skandala imza atılmış olunuyor. Sağlık çalışanları ve hastalar servislerde Covid-19'un yayılma tehlikesiyle riske edilmiş oluyor. Böyle olunca da orada temaslı doktor ve sağlıkçıların çalışması nedeniyle Covid-19 olabilme ihtimali olan bir hastanın ve sağlık çalışanının ölmesinden sorumlu olan kurum Sağlık Bakanlığı'nın ta kendisidir. Bu bilim dışı ve beceriksiz kararlarından ve insanlarımızın hayatını riske atmalarından dolayı Ali Pilli'yi istifaya davet ediyorum”

