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“Bu kadar mı aciziz?”

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Dr. Mine Kanmaz Süthan, aşı olmak için gittiği Girne Akçiçek Hastanesi’nde yaşadıklarını anlattı ve “En basit bir organizasyonu yapmaktan bu kadar mı aciziz” diye tepki gösterdi

“Bu kadar mı aciziz?”
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Kolan Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Mine Kanmaz Süthan, dün aşı olmak için gittiği Girne Akçiçek Hastanesi’nde yaşadıklarını anlattı, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.
Dr. Mine Kanmaz Süthan’ın paylaşımı şöyle:
“Saat 10.30’a aşı olmak için Girne Akçiçek Hastanesi’ne gittim. Aşı acil servis içinde tek bir hemşire tarafından yapılıyordu. Kapıdaki görevli sıra numarası verdi sırası geleni tek tek içeriye alıyordu geri kalan sağlık çalışanları Acil servis kapısı önünde üst üste yığın halinde sırasının gelmesini bekliyordu sosyal mesafe falan yok tabii imkan da yok yağmur yağıyordu çünkü. Bu arada Ambulansla ve ayaktan acil hastalar da aynı kapıdan girip çıkıyordu. Tam 2 saat bekledikten sonra ancak aşımı yaptırabildim Hastahanede daha uygun bir alan yok muydu potansiyel riskli sağlık personelini dar bir alan da üstüyse bekletmek mi gerekiyordu. En basit bir organizasyonu yapmaktan bu kadar mı aciziz”
 
 
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