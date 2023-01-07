Bu kadar fiyat farkı niye?

Sebze meyvede dört farklı market üzerinden yapılan araştırmada, bazı ürünlerde tavsiye edilen toptan satış fiyatının çok üstünde kâr marjı uygulandığı tespit edildi

Üretici ve tüketiciyi korumak, toptancının satış fiyatı belirlemesine katkı sağlamak amacıyla kurulan “Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi”, tavsiye edilen toptan satış fiyatlarını duyurmaya devam ediyor.

Komite’nin belirlediği fiyatlarla manav ürünlerini toptancılardan alan marketler ise, belirli oranda kâr marjı uygulayarak bu ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Ancak marketlerin söz konusu ürünler için belirlediği satış fiyatları değişkenlik gösteriyor.

En sık tüketilen sebzelerin başında gelen soğan, Dima Discount'ta kilosu 13 TL'ye satılırken, Molto Süpermarket'te ise 18,90 TL'den raflardaki yerini aldı.

Kış mevsimlerinin vazgeçilmez meyvelerinden mandalinanın kilosu Kiler Süpermarket'te 9,75 TL'ye satışa sunulurken, Erülkü Süpermarket'te 10,90 TL'ye satılıyor.

Öte yandan dört farklı market üzerinden yapılan araştırmada, bazı ürünlerde tavsiye edilen toptan satış fiyatının çok üstünde kâr marjı uygulandığı tespit edildi.

Dolmalık biberde tavsiye edilen toptan satış fiyatı 33 TL olarak belirlenmişken, Molto Süpermarket'te söz konusu ürün 23 TL kâr eklenerek 56 TL ile raflardaki yerini aldı.

Tavsiye edilen toptan satış fiyatı 22 TL olan salatalık ise marketlerde ortalama 7-8 TL kâr marjı uygulayarak satışa sunuluyor.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, EK: E.T.(K-I)674-2019 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komitenin, haftanın 3 günü toptancı satış fiyatlarını duyuracağını belirtti. Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, bununla birlikte çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapıldığını ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebileceği belirtildi.

Bakanlık, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarının bakanlığın resmi web sitesinde açıklanacağını duyurdu.

