TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, Rum tarafının durmadan silahlandığını ifade ederek, “Bu niçin? Kimin için? Bu kadar aşırı silahlanma niye? Rum’un bugünkü çabası bizi anavatandan koparmaktır" dedi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaretinde konuşma yaptı.

Bayar, “Şimdiye kadar büyükelçilerimiz göreve başladığı zaman başarı dileklerimiz için biz ziyaret ediyorduk fakat ilk defa sizler, ‘Biz onlara gidelim' demişsiniz. Bundan büyük bir heyecan ve gurur duyduk” diyerek, başladı. Bayar, şahsı ve Dernek Yönetim Kurulu adına Serim’e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Mukavemetçi mücahitlerin gazi sayılması için karar alındığını, gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Bayar, bunun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Milli varoluş tarihinin okullarda ders olarak okutulması gerektiğini belirten Bayar, bunun için her kademede öneriler sunduklarını söyledi.

“Karşıdaki düşmanlık açıkça görülmektedir” diyen Celal Bayar, “Famagusta” adlı yapımın düşmanlığın bitmediğini gösterdiğini kaydetti. Rum tarafının durmadan silahlandığını dile getiren Bayar, askerden çıkanların silahıyla terhis olduğunu ifade ederek, “Bu niçin? Kimin için? Bu kadar aşırı silahlanma niye? Demek ki bu dava bitmemiştir” dedi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, “Kıbrıs milli davadır” söyleminin kendilerine büyük bir cesaret verdiğinin altını çizen Celal Bayar, Türk Mukavemet Teşkilatı olarak milli mücadeleyi sürdürürken hep anavatana güvendiklerini, anavatanla beraber yürüdüklerini söyledi.

“Rum’un bugünkü çabası bizi anavatandan koparmaktır” diyen Bayar, “İki toplumlu faaliyetler, Avrupa Birliği yardımları, ‘dünya vatandaşı olacağız’ gibi söylemler bize sunulan birer havuçtur” dedi. Batı Trakya, Gazze, Balkanlar ve Girit’te yaşananlara işaret eden Celal Bayar, şunları dile getirdi:

“Bunların niyeti hiçbir zaman değişmemiştir. Yıllarca bizi görüşme masasına mahkum ettiler ve bu arada Avrupa Birliği üyesi oldular, büyük avantajlar sağladılar… 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra biz egemen olduk, özgür olduk, devletimize sahip olduk. Bu, anavatanımızın savaşı göze alarak, her türlü çıkmazı göze alarak gerçekleştirdiği bir harekâttır.”

Barış Harekâtı’nın yalnız Kıbrıs Türkü’ne değil, Rumlara, Yunanistan’a ve bölgeye de barış getirdiğini vurgulayan Bayar, 50 yıldır adada barışın hüküm sürdüğünü vurguladı. Barışın kahramanının Türk Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri, Barış Kuvvetleri olduğunu ifade eden Bayar, “Biz barıştan yanayız ama Rum’un niyeti bizim belirttiğimiz barış değildir” dedi. Celal Bayar, Kıbrıs’ta çözümün Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine bağlanmasının da hatalı olduğunu ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC hükümetinin iki eşit egemen devlet temelinde bir çözümü öngördüğüne işaret eden Bayar, buna karşın Ana Muhalefet partisinin hala federasyon üzerinde hareket etmesinden büyük bir üzüntü duyduklarını dile getirdi.

KKTC’nin iktidarı ve muhalefetiyle birlik olması gerektiğini kaydeden Bayar, “Anavatan- yavru vatan birlikteliğinde mutlu bir çözüme ulaşabiliriz. Bu çözüm de KKTC’nin yaşatılmasıdır, tanıtılmasıdır” dedi.