Bu kadar acımasız eleştirmeyin

Covid-19 testi pozitif çıkan Ece Demirağ, Güney’de çalışması nedeniyle hakkında çıkan eleştirileri yanıtladı: “İnsanız, korunmak için elimizden geleni yapıyoruz ama bazen kaçamıyorsunuz. Bunu bir suç olarak görmekten ve insanları eleştirmekten vazgeçin”





Covid-19 testi pozitif çıkan Ece Demirağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı, güneyde çalışması nedeniyle hakkında çıkan eleştirilere tepki gösterdi, “İnsanız, korunmak için elimizden geleni yapıyoruz ama bazen kaçamıyorsunuz. Bulaşır. Bunu bir suç olarak görmekten ve insanları eleştirmekten vazgeçin.” dedi.

Bu sürede tek semptomunun ‘baş ağrısı’ olduğunu söyleyen Demirağ, vatandaşlara “test yapın, sağlıkla kalın” çağrısında bulundu.

Demirağ’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şöyle:

"Sevgili arkadaşlarım, bu şekilde bir gönderi paylaşmaktan şahsen rahatsızım ama yapılan eleştirilere de daha fazla sessiz kalamayacağım. Küçük bir adada yaşarız, herkes herkesi tanır ve herkesin her konuda bir fikri var. Düşüncenizde, tartışmanızda özgürsünüz ama lütfen bunu karsıdakini kırmadan yapın çünkü laf söylediğiniz insanların neler yaşadığı, ne hissettiği, ne düşündüğü konusunda hiçbir fikriniz yok. Test sonucum pozitif çıktı ama sağlık durumum iyi. Tek semptomum baş ağrısı. Öncelikle bunu bildirmek isterim. Ben de temaslılarım da karantina merkezlerindeyiz. Rum tarafında işliyorum ve pazartesi kapıdan geçiş yapabilmek için cumartesi test yaptırdım. Pozitif çıkmam üzerine yapılan testlerde benimle bağlantılı-bağlantısız daha birçok insanın pozitif olduğu ortaya çıktı.

Rum tarafından getirdi da bulaştırdı, yaktı buradaki insanları diyenlere ve bunu çirkin, kırıcı bir şekilde yapanlara; benim de ailem var, sevdiklerim var, risk grubunda tanıdıklarım var. Bile isteye kimse sevdiklerine zarar vermek istemez. Rum tarafında maskesiz hiç kimseyle temasım yok, günlük 2-3 maske değişiyorum, laboratuvar içerisinde olduğumuz saatlerde laboratuvar onluğu giyiyoruz ve her kapıda dezenfektanlar var sürekli ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Bizde bu şekilde korunduğumuz herhangi bir ortam varsa, lütfen bana bildirin çünkü ben bilmiyorum. Vakaların sayısının farkında olduğumuzdan, biz de korkarak, çok titiz davranıyoruz. Buna ek olarak sunu da belirteyim ki ben en son 16’sında ise gittim ve sonrasında da hiç güney kesime geçmedim. Ayrıca pozitif çıkmam üzerine laboratuvarda yapılan testlerde, arkadaşlarımın tahlilleri temiz çıkmıştır.

Kabul edin ya da etmeyin, ne yazık ki bizde de yayılmış durumdadır bu virüs. Hiç güneye geçmemiş birinin de, güneyde çalışan birinin de virüsü kuzey kesimden kapmış olma ihtimali var. Sırf güneyde isliyorum diye tüm eleştiri okları üzerime yönlendirilip, kaptı şifayı da bulaştırdı bize da tarzında çirkin eleştiriler yapılmıştır. Öyle olması durumunda bile; burada nasıl bir psikolojide olduğumuz hakkında hiç bir fikriniz yok. Dışarıdan yorum yapması çok kolay ama siz yalnız basınıza bir odadayken, ne zaman oldu nasıl oldu kimlere bulaştırmış olabilirim diye kafanızda milyonlarca soru dönerken, sevdikleriniz hastanede yatarken, risk grubundaki tanıdıklarınızın bulaşmış olma ihtimalinden korkarken bir de dışarıdan bu şekilde yorumlar okumak gerçekten zarar veriyor. Tanımadığınız bir insan için acımasız bir şekilde yaptığınız eleştirilerin karsınızdaki insana yasatabileceği etkileri hiç düşünmüyorsunuz.

Güney kesimden ya da bu taraftan… Bu virüs tüm dünyaya yayılmış haldeyken, bizde bulasan her bir kişi hakkında eleştiride bulunmaktan vazgeçin lütfen. İnsanız, korunmak için elimizden geleni yapıyoruz ama bazen kaçamıyorsunuz. Bulaşır. Bunu bir suç olarak görmekten ve insanları eleştirmekten vazgeçin. Grip olan bir insani niye grip oldun virüsü bize bulaştıracan şimdi diye suçlamadığımız gibi, lütfen bu virüsü kapanları da bu kadar acımasız eleştirmeyin. Kimse hiç bir şeyi bile isteye çevresindekilere zarar vermek için yapmaz. Böyle şeylerin yaşanmasını istemesek de, eğer başımıza gelmişse bunu kabul edip en sağlıklı şekilde atlatmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Pozitif vakaların ardından zincir halinde pek çok insan gidip test yaptırdı. Habersiz dolaşan, belki de hiç test yapıp pozitif olduğu ortaya çıkmayacak kişiler oldu. Testler sonucunda daha fazla yayılmadan erken bir şekilde teşhis edilen insanlar var. Daha fazla yayılmadan önüne geçilebilir belki.. Test yapın! Sağlıkla kalın. Ne düşünmek istediğinizde özgürsünüz ama eleştiri yaparken karşınızdakinin de insan olduğunu unutmayın lütfen."