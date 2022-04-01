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“Bu isyan daha da büyüyecek”

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“Bu isyan daha da büyüyecek”

 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Yerel Yönetimler Reformu konusunda bir çözüm üretilemezse isyanın daha da büyüyeceğine dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Harmancı’nın açıklaması şöyle:
“Karanlık tünel içerisinde yolunu bulmaya çalışan maden işçileri gibiyiz. Oksijenimiz her gün azalmakta, gün aşırı ağırlaşan hayat şartları, tüm genç donanımlı arkadaşlarımızı bu ülkeden bir bir koparıyor. Yarın (bugün) bir uyarı yapılacak, karanlığı daha da karartmayın denecek, paramız yok derken 8 kişiyi fondan işe almayın denecek, zamları yapmak zorunda olmak başka zamları yaparken yaşlı, emekli, engelli gibi korumasız kesimleri hiç ama hiç düşünmemek başka.
Bir yandan birileri bu ülkede zevk içinde yaşarken siz hala kayıt altına alamadığınız milyonların acısını emekten çıkarıyorsunuz denecek.
Evet orada olacağız çünkü gidecek başka yerimiz yaşayacak başka bir ülkemiz yok.
Yerel yönetimler Reformu konusunda da yarından sonra (bugünden) doğru bir yol bulunamaz ise bu isyan daha da büyüyecek.”
 
 
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