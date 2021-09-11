Bu işte bir terslik var!

Girne - Lefkoşa anayolundaki aydınlatmalar gece değil gündüz yanıyor



Girne – Lefkoşa anayolunda gece yolu aydınlatması beklenen fakat geceleri çalışmayan sokak aydınlatmaları gündüz yanıyor.

Girne-Lefkoşa Anayolu'nun en keskin virajının olduğu ve kazalara neden olan Ciklos mevkiinde hava karardığında çoğu zaman lambalar çalışmazken, gündüz saatlerinde lambalar yanıyor.

Vatandaşlar, gece çalışmayan yol aydınlatmaları nedeniyle karanlık yolda, yol güvenliğinden yoksun şekilde seyretmek zorunda kalırken, gece çalışmayan lambaların gündüz yanması tepkilere neden oldu.



