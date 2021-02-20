Kronik lösemi hastası Süreyya Çelmen Değer, hayatta kalmak için kullanması gereken ilacı almakta adeta işkence çektiğini anlattı: “Bu kadar hayati bir meselede devlet duyarsız. İnanılır gibi değil” dedi

Kronik hastalar hayatta kalmak için kullanmaları gereken ilaçları temin etmekte zorlanıyor, adeta işkence çekiyor.

Kronik lösemi hastası Süreyya Çelmen Değer, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı ve hayatta kalmak için kullanmaları gereken ilaçları temin etmekte zorlanmaları nedeniyle tepkisini dile getirdi.

Değer, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte ilaç tedarikinde ciddi bir sıkıntı yaşandığına dikkat çekti ve artık mağduriyetimizin seviyesini anlatmanın ucu bucağı yok!” dedi.

Değer şöyle konuştu:

“Çok yorgun ve öfkeliyim. Sabahın saat 11’inden beri polisten izin alarak geldim. Sıra bekledim. Alabildiğim hap sadece 10 adet. Ben bu ilacı her gün içmek zorundayım. Risk grubundayım ama devletimiz sağ olsun beni bu risk grubu halimle sürekli bir şekilde sokağa sürükleyip, ilaçlarımın peşinde koşturuyor!

9 gün sonra tekrar geleceğim. Sıra bekleyeceğim, memurun bir imza atması için yarım saat sıra bekleyeceğim ve sonunda beni hayatta tutan ilacı alacağım. Benim devletimin becerikliliği bu kadardır. Bugün al 10 gün sonra yine gel. Biz bu işkenceyi çekmek zorunda mıyız?

Bu kadar hayati bir meselede devletin duyarsız olduğunu dile getiren Süreyya Çelmen Değer “İnanılır gibi değil” dedi.

İlaçların temini hususunda otomasyon sistemine geçilmemesine tepki gösteren Değer, ülkedeki kronik hastaların sayısının da belli olduğunu belirtti.

Değer, “Hesabını yapmak bu kadar mı zor? İlaçta otomasyona geçilmemesinin sebebi bugüne kadar buna çözüm bulmayan tüm hükümetlerdir. İhaleye çıkıp teminini sağlamak bu kadar mı zor?” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

