Bu iş mahkemede biter

CTP Başkanı Erhürman: “Haziran 2022’de yerel seçimler var ve Nisan 2022’de seçim yasakları devreye girecek. Nisan 2022’de yapılacak erken seçim için de seçim yasakları Şubat’ta devreye girecek. Şubat’tan Temmuz’a icraat yapılamayacak”





Ara seçim – erken seçim tartışmaları bitmek bilmiyor. Muhalefet partileri, 2021 Ağustos tarihinde erken seçim talep ederken, hükümet ise erken seçimi Nisan 2022’de gerçekleştirmek istiyor. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nde hükümet ve muhalefetin eşit oranda oy hakkına sahip olması nedeniyle çıkmaza girildi. Muhalefetin iddiasına göre hükümet, AD-HOC komite kurarak çoğunluklu oy hakkına sahip olmak ve erken seçim tarihini istediği zamanda belirlemeyi planlıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu hükümetin bir azınlık hükümeti olduğunu ve komitelerin önemli bir kısmında çoğunluğa sahip olmadığını vurguladı. Erhürman, “Hukuk Komitesi’nden her istediği tarihi geçirmesi mümkün değil. Orada uzlaşı ile bir tarih geçirebilirsiniz. ‘Gelin uzlaşıp ara seçim yapmayalım’ dedik ama hükümet kendi istediği tarihte seçim yapmak istediği için hukuk komitesinden kurtulmanın yollarını aramaya başladı” dedi.

2022 yılı Nisan ayında erken seçim tartışmalarına ilişkin düşüncelerini aktaran Erhürman, “Haziran 2022’de yerel seçimler var ve zaten Nisan 2022’de seçim yasakları devreye girecek demektir. Nisan 2022’de yapılacak bir erken seçim için de seçim yasakları Şubat ayında devreye girecek. Şubat ayı bütçenin açıldığı ay. Bütçenin Meclis’ten geçmesinden başlayarak Temmuz 2022’ye kadar bu ülkede icraat yapılamayacağı ve 2022’nin yarısını kaybetmemiz anlamına geliyor” diyerek, 2022 Nisan ayının yanlış bir tercih olacağını savundu.

Hükümetin şu anki tavrının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, “Hükümetin AD-HOC komite kurulmasını önermesinin sebebi, Hukuk Komitesi’nde çoğunluğu olmadığı için istediği kararı alamıyor. Dayatmayla kendilerinin çoğunlukta olacağı özel bir komite kurdurmaya çalışıyorlar ve Meclis Başkanını da buna alet ediyorlar” diyerek eleştirisini dile getirdi. Erhürman, “İç tüzüğe ve Anayasa’ya bakarsanız, AD-HOC Komitler geçmişte de kuruldu ama hep bir uzlaşı neticesinde AD-HOC komiteler kuruldu” dedi.

“Bu iş mahkemede bitecek” uyarısında bulunan Erhürman, “Karşımızda son derece ciddiyetsiz, hukuk tanımaz ve kendi istedikleri olmadığı zaman çeşitli yollardan istediklerini yapmaya çalışan bir zihniyet var” dedi.

