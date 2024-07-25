CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Kurultayı’na müdahale edilmesiyle ilgili konuştu, “Dün akşamdan (önceki akşam) beri yer yerinden oynadı, sorumlu makamlar, adı geçenler bir açıklama yapmadı. Bu insanlar kendilerini yok hükmünde kabul etmişler” dedi.

Yenibakış TV’de canlı yayına katılan Erhürman “Mesele isimler meselesi değil. Mesele zihniyet meselesi. Bu zihniyet, bunları normalleştirdi, hiçbir konuda açıklama yapmıyorlar” diye konuştu.

