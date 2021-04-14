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Bu iktidar Mart’a kadar dayanmaz

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YDP Başkanı Arıklı: “Bu iktidar marta kadar dayanmaz. Azınlık hükümeti sürekli nisap sorunu yaşar. Meclise gelmeleri için milletvekillerine yalvarılıyor”

Bu iktidar Mart’a kadar dayanmaz
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YDP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.
Arıklı, hükümetin sürekli nisap sorunu yaşadığına dikkat çekerek, “1 hafta içinde erken seçimin tarihi ile ilgili karar alınmalı. Öteleme için haklı bir gerekçe lazım. Bu iktidar Mart’a kadar dayanmaz. Süreci uzatmanın ciddi ve mantıklı bir sebebi olmalı. Gerekçeyi göremiyorum. Hükümet protokolünde erken genel seçim Ekim ayında yazıyor bu nedenle 1 hafta içinde erken seçimin tarihi ile ilgili karar alınmalı Öteleme için haklı bir gerekçe lazım” diye konuştu
Ekimdeki UBP kurultayı ve başbakanın istikrar istediğini bu nedenle erken seçime Mart 2022 tarihinde gidilmesinin istendiğinin sorulması üzerine Arıklı, “Başbakan 2022 diyor ancak Zaroğlu tehdit ediyor. Bazı hükümet milletvekillerinden dolayı Nisap sağlanamıyor. Komitelerde yeterli sayı yok. Muhalefetin insafına kaldık” diye ifade etti.
Ekimde erken seçim olmazsa hükümete desteğinizi çeker misiniz sorusunu yanıtlayan Arıklı, “Partim karar verecek. Bu iktidar marta kadar dayanmaz. Azınlık hükümeti sürekli nisap sorunu yaşar. Meclise gelmeleri için milletvekillerine yalvarılıyor. Süreci uzatmanın ciddi ve mantıklı bir sebebi olmalı. Gerekçeyi göremiyorum” şeklinde konuştu.
 
 
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