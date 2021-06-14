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Bu hükümetten toplum yararına iş çıkmaz

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TDP Genel Başkanı Özyiğit, hükümetin görevde kaldığı her günün toplumun geleceğinden çalmak anlamına geldiğini vurguladı

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Bu hükümetten toplum yararına iş çıkmaz

TDP’nin Lefke kongresinde konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke kongresiyle birlikte kongre ve kurultay süreçlerinin başladığını belirterek, ilçe ve gençlik kongrelerinin tamamlanmasının ardından TDP 7. Olağan kurultayının gerçekleşeceğini belirtti. Özyiğit, İlçe kongrelerinden başlayarak yönetim kadrolarına yeni isimler ekleyerek daha dinamik, daha güçlü bir yapı oluşturma kararlılığında olduklarını kaydetti.  
Parti bünyesinde şu anda 17 farklı komitenin çalışmalarını sürdürdüğünü ve kısa dönem içerisinde raporların ortaya çıkacağını belirten Özyiğit, “Bir yandan yeni isimlerle birlikte kadrolarımızı güçlendirirken, diğer yandan da her alandaki politikalarımızı zenginleştirerek, güncelliyoruz. TDP kararlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi. 
TDP Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin kurulduğu günden itibaren toplum ve ülke yararına icraat yapmadığını, bu yapısı ile yapmasının da mümkün olmadığını ileri sürdü.
Ülkedeki ekonomik krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini, yapısal sorunların arttığını, dövizin yükselmesiyle birlikte de alım gücünün iyice düştüğünü belirten Özyiğit, “Bu sorunlara çare üretmesi gereken hükümet ise ‘koltukta nasıl daha fazla kalırız ve kimi nereye atarız’ çalışması yapıyor” dedi. 
Bu hükümetin görevde kaldığı her günün toplumun geleceğinden çalmak anlamına geldiğini iddia eden Özyiğit, “Sorumluluklarını yerine getiremeyen hükümet bir yandan çalışanlara ödenecek hayat pahalılığını durdurmaya diğer yandan da üye aidatlarından kesinti yapmaya çalışmaktadır. Hükümet artık yasalara rağmen adım atmayı bir kenara bırakarak, gereğini yapmalıdır. Yapılması gereken de seçim tarihinde hep birlikte uzlaşarak mümkün olan en erken tarihte halkın önüne gidilmesidir. Toplumun da beklentisi zaten budur” dedi.
 
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