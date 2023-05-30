“Bu hükümet 40 yılda yapılmadığı kadar okul yaptı”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bu hükümetin 40 yılda yapılmadığı kadar okul yaptığını vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Meclis’te söz alması üzerine CTP’li vekiller genel kurul salonundan çıktı.

Çavuşoğlu, hangi maddeye itirazın olduğu konusunda sendikalardan defalarca açıklama talep ettiklerini kaydetti. Tek bir maddenin gerekçe olarak sunulmamasının ayrı bir değerlendirme gerektirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, günlerdir sürdürülen eylemlerde yasa gerekçesinden neden bahsedilmediğini sorguladı.

Bu hükümetin 40 yılda yapılmadığı kadar okul yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Sadece 74 okula internet bağladık. 750 akıllı tahta sağladık. Özel eğitimde tam gün eğitime geçtik” diye konuştu.

“40 yılda yapılan okul sayısı bizim 4 yılda yaptığımız kadar yoktur” diyen Nazım Çavuşoğlu, adına basılan tişörtlere atıfta bulunarak, birileri yakıştırmada bulundu diye vizyonlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Açılışı yapılan okulların isimlerini tek tek sayan Çavuşoğlu, “Senede bir okul yapılsaydı bugün okulların altyapısı konuşulmayacaktı” şeklinde konuştu.

Hayal edilen hedefleri kendilerinin gerçekleştirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığı” söylemlerini kınadı ve bunu kabul etmediğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlere hizmet içi kurs düzenlemenin öğretmeni itibarsızlaştırılma anlamına gelmediğini anlattı.

Çavuşoğlu, sendikaların öğretmenleri kandırarak, eylem yaptığını kaydetti.

Yıllardır Türkiye’den ilkokullara rehber öğretmen getirildiğinin söylenmediğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Atılan sloganlar bu ülkenin menfaatine değildir, bizim yapmaya çalıştığımız bu ülkenin menfaatinedir” dedi. Bakan Çavuşoğlu, yanlış bulunan maddelerin kendilerine iletilmesini istedi.

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diyen Çavuşoğlu, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

