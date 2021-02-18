Bu hastane Türkiye’de inşa edilse teslim alınmaz

Makine Mühendisleri Odası, Pandemi Hastanesi ile ilgili birçok önemli eksiğe dikkat çekti: “Havalandırma sistemi pandemiye göre yapılmadı, hastanenin kime ait olduğu belli değil. Bu hastane Türkiye’de inşa edildiğinde bu şekilde teslim alınamaz”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, “Pandemi hastanesi” ile “Acil Durum Hastanesi”nin farklı olduğunu, mekanik açıdan pandemi hastanesi ile normal hastanenin ‘havalandırma sisteminin’ aynı olmadığı kaydetti.Pandemi hastanesi yapılırken havalandırma sisteminin, yüzde 10-15 pandemiye göre düzenlenmesi gerektiğini anlatan Yarkıner, “Yeni inşa edilen ‘Acil Durum Hastanesi’nde yüksek filtrasyon sistemi var ancak bu sistem üflemelidir ve havanın çekilmesiyle ilgili değildir. Pandemi hastanesinde havanın emişi ve egzozu farklı ortamlarda yapılır” dedi.Ayer Yarkıner, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.Eylül ayında pandemi riskine karşı yayınladıkları tedbirler dizisiyle ilgili raporu Başbakanlıkla, Sağlık Bakanlığıyla ve Tabipler Birliğiyle paylaştıklarını belirten Yarkıner “Ülkemizde binalar, salgın riskine göre yapılmadı ancak alınacak tedbirlerle riski azaltabiliriz. Havalandırma sistemiyle ortam temizlenebilir ayrıca emiş ve üfleme ile ilgili sistemlerle de virüsün uzak noktalara ulaşması önlenir” diye konuştu.Ayer Yarkıner, örneğin maske mesafe ve hijyen yanında hastanelerde, okullarda, otellerde, çamaşırhanelerde, restoranlarda, yatakhanelerde, mutfaklarda, toplu taşıma araçlarında tedbirlerin alınması durumunda yayılmanın önüne geçilebileceğini ifade etti.Hastanelerde mutlaka önlem alınması gerektiğini belirten Yarkıner, “Göğüs bölümünde alınmayan havalandırma tedbirlerinden dolayı virüs hastalara ve çalışanlara yayıldı” diye konuştu.Önerilen sistemlerin uygulanmasının zor olmadığına işaret eden Yarkıner, havanın iyi olduğu durumlarda doğal havalandırmadan yararlanılabileceği yerde, klimaları çalıştırıldığını dile getirdi. Doğrunun tek olduğunu ve deneme yanılma yöntemiyle hareket edilmemesi gerektiğini savunan Yarkıner, “Teknik sorumluluğu mimar ve mühendis hiçbir zaman devredemez sorumluluk onlardadır”.Başbakan olduğu dönemde Ersin Tatar’ın, “Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkililerini çağırdım ancak gelmediler bu nedenle projeyi Türkiye’de yaptırdık” şeklindeki açıklaması hakkında konuşan Yarkıner, “Böyle bir durum yoktur. Hastane projesi çağırmayla olmaz. Sağlık Bakanlığı, Planlama İnşaat Dairesi ve birlik var. Bunlar üzerinden hareket edilmelidir. Bu işe başbakan girmez, eğer girerse siyasi rant elde etmek peşindedir diye algılanır. Ancak yine de bir başbakanın görüşmek istemesine kesinlikle oda yetkilileri ‘hayır’ demez” ifadelerini kullandı.“Pandemi hastanesi” ile “acil durum hastanesi” arasında fark olduğuna dikkat çeken Yarkıner, şöyle konuştu: “Mekanik açıdan değerlendirmek gerekirse pandemi hastanesi ile normal hastanenin havalandırma sistemi aynı değildir. Pandemi hastanesi yapılırken havalandırma sistemi, yüzde 10-15 pandemiye göre yapılır. Yeni hastanede yüksek filtrasyon sistemi var ancak bu sistem üflemelidir ve havanın çekilmesiyle ilgili değildir. Pandemi hastanesinde havanın emişi ve egzozu farklı ortamlarda yapılır…”Türkiye’deki uzmanlarla birlikte sürekli görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Yarkıner, “Kıbrıs’ta olmamız daha az bilgili olduğumuz anlamına gelmiyor. Yapılan hastanedeki havalandırma sistemi pandemiye göre yapılmadığı için acil durum hastanesi olarak lanse ediyorlar” diye konuştu.İnşaat tamamlandıktan sonra hastanedeki kazanlarla ilgili kendilerinden yardım istendiğine işaret eden Yarkıner, “Acil durum hastanesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin envanterine bile geçmedi. Isıtma soğutma sisteminde parça bozuldu kimse ilgilenmiyor diye müteahhit bizden yardım istedi. Burası kime aittir?” diye sordu.‘Acil Durum Hastanesi’ projesinin kendilerine gelmediğini ifade eden Yarkıner, “İnşaat yapılırken, bizi görmezden geldiler ancak burası bizim malımızdır. Projeler elimize gelirse ve üzerinde inceleme fırsatı yakalasak o zaman sorunları giderebiliriz” diye konuştu.Kurumların yok sayılmaması gerektiğini savunan Yarkıner, “İster federasyon isterse iki devlet üzerinden çözümü gerçekleştirsek bile bu kafayla bir yere varılamaz. Karşı taraf bizi yok sayar ama bizde de kurumlar yok sayılıyor” dedi.Devletten devlete hibe edilen hastaneyle ilgili iki tarafta da mevzuat olmadığını vurgulayan Yarkıner, “ ‘Bu hastaneyi Türkiye yaptı diye mi eleştiriyorsunuz?’ diye bizi eleştiriyorlar. Hayır, mesele bu değildir. Konu oraya çekilmemelidir. Bu hastane Anadolu halkının vergileriyle yapıldı, teşekkür ederiz ancak bu hastane Türkiye’de inşa edildiğinde de bu şekilde teslim alınamaz.”Yaşanılanlardan ders alınmadığını belirten Yarkıner, “Bu hastanenin yangın mevzuatı var mı? Daha önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yangından dolayı ölümler oldu, bu hastanede ve yapılacak 500 yataklı hastanede bu önlemler alındı mı? Örneğin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yangına rağmen orada bir tedbir alınmamıştır” diye sordu.Mühendislerin olacağı görüp ona göre çalışma yaptığından bahseden Yarkıner, “Siyasiler olana bakar. ‘Sorumluluk bana ait’ diyorlar ancak ardından gerekenler yapılmıyor. Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı önce ‘sorumluluk bana ait’ demişti ardından bilgilendirildi ve bu söylemden vaz geçti” dedi.Ellerinde proje olmadığı ve ‘Acil Durum Hastanesi’ni henüz inceleyemedikleri için durumun ne olduğunu bilemediklerini ifade eden Yarkıner, “Ancak elde ettiğimiz bilgiye göre, hastanede duman detektörü yok. Yangın vanalarının durumunu ve yangın güvenliğini bilmiyoruz. Mimar ve mühendisleri dinleselerdi daha kaliteli bir hastane yapılırdı” dedi.