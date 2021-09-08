“Bu gidişle okullar açılıp yeniden kapanacak”

TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Bu plansızlıkla başlanacak bir yüz yüze eğitim, Eğitim Bakanlığı’nın kontrolünden çıkarak kaosa dönecektir”



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin, eğitim için de gerekli hazırlıkları ve planlamaları yapmakta yetersiz kaldığını savundu.

Özyiğit, okulların nasıl ve hangi şartlarda açılacağının bilinmediğini, geçtiğimiz yıl yaşanan eğitim kayıplarının nasıl giderileceğine dair planlama yapılmadığını savunarak, “bu yıl da gerekenlerin yapılmaması nedeniyle yaşanacak kayıpların sorumlusunun yöneticiler olacağını” belirtti.

Pandemi döneminde müfredatla ilgili düzenleme yapılmamasının eksiklik olduğunu kaydeden Özyiğit, şöyle devam etti:

“Gerekli hazırlıklar halen tamamlanmadı, olası senaryolara göre hazırlık yapılmadı, müfredatla ilgili de düzenleme yapılmadı, okullardaki altyapı şartları iyileştirilmedi ve okullar bu şartlarda açılacak. Kimse okulların kapalı kalmasını istemez. Yüz yüze eğitimin yerini de hiçbir şey tutamaz. Ama hükümetin yapısına, bakanlığın çalışmalarına ve kongre hesaplaşmalarına bakıldığında okullar açılacak ama bu plansızlık ile bir süre sonra maalesef kapanma ile karşı karşıya kalınabilir.”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Eğitim Komitesi üyeleri Mehmet Burhan, Ahmet Karahan ve Doğa Yalçın’dan oluşan heyetle birlikte Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasını (KTÖS) ziyaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu eleştiren Özyiğit, yönetilmesi zaten zor olan sürecin “isteksizce ve kendi alanının dışında bakanlık görevine atanan Amcaoğlu tarafından yürütüldüğünü, bakanın bakanlığı içine sindiremediğini iddia etti.

Özyiğit, şunları kaydetti:

“2020-2021 Eğitim Yılı, o dönemki yönetimin yanlış kararları ve plansızlığı yüzünden çocuklarımızın eğitiminde büyük kayıplar yaşanmıştır. Hükümet tıpkı geçtiğimiz dönem olduğu gibi, eğitim yılı boyunca olası her senaryoya karşı gerekli hazırlıkları ve planlamaları yapmakta yetersiz ve ciddiyetsiz davranmıştır. Bugün bile halen okulların nasıl ve hangi şartlarda açılacağını net olarak belirleyememiştir. Okul müdürlüklerine geçtiğimiz gün gönderilen protokollerin yetersiz bir çalışma olduğu ortadadır. Bununla birlikte müfredat ve altyapılar ile ilgili de çok ciddi düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu iyileştirilmeler yapılmadan, sınıflarda gerekli seyreltilme ve havalandırma koşulları sağlanmadan yüz yüze eğitime başlamak, hem eğitimi hem de sağlığı tehlikeye atmaktır.”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yüz yüze eğitimin yerini hiçbir alternatifin tutamayacağını söyleyerek, Bakanlığın yüz yüze eğitimle ilgili kapsamlı bir programının olmadığını iddia etti.

Özyiğit, “Öğrencinin evinden okula ve yine okuldan evine kadar olan süreçle ilgili detaylı çalışmalar yapıldı mı? İlk ve orta eğitimdeki 30-35 kişilik sınıflarla ilgili tedbir alındı mı? Sınıflarda havalandırma uygulaması nasıl olacak? Tuvalet, kantin sırası ile ilgili hangi düzenlemeler yapıldı? Sınıf içi ve oyun alanlarında gerekli düzenlemeler yapıldı mı? Ailelere bilgilendirici eğitimler veya kitapçıklar ulaştırıldı mı?” diye sordu.

Kötü senaryoların yaşanmamasını arzu ettiklerini belirten Özyiğit, “Fakat görünen o ki bu salgın bir süre daha hayatımızda var olmaya devam edecek ve bu plansızlıkla başlanacak bir yüz yüze eğitim, Eğitim Bakanlığı’nın kontrolünden çıkarak kaosa dönecektir. Okul idareleri sistemin yürütülmesi konusunda ciddi zorluklar yaşayacak ve günün sonunda hiç istenmese de zorunlu bir şekilde yüz yüze eğitimi terk etmek zorunda kalabileceklerdir” dedi.

KTOEÖS, KTÖS ve Tabipler Birliği’nin ortak çalışması ile çok kapsamlı “Covid-19 Pandemisi’nde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu“ hazırlandığını anımsatan Özyiğit, bakanlığın bunu dikkate almak yerine “kendi bildiğini okumaya’ devam ettiğini savundu.

