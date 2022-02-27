KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, bu gece miraç kandili olduğunu kaydederek tüm Müslümanların miraç kandilini kutladı.

Ünsal Miraç Kandili dolayısıyla yazdığı mesaj şöyle:

“Yaratılan hiçbir varlığa nasip olmayan Miraç mucizesi lütfuna mazhar olan ve bu eşsiz ikramı ümmetiyle paylaşma yakarışı neticesinde randevuların en değerlisi olan beş vakit namazı bizlere hediye olarak getiren sevgili peygamberimizi bu mübarek gece münasebetiyle salât ve selâmlarla anarken, O'nun ümmeti olma bahtiyarlığına eren bütün Müslümanların Miraç kandillerini kutluyor ve bu gecenin bütün dünya insanları için sağlık, esenlik ve barışa vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum”.