Bu gece Mevlid Kandili…

-Töre’nin mesajı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Töre mesajında, Mevlid Kandili’nin, Müslümanların sınırsız mağfiret ve merhamet sahibi olan Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve berekete erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna günlerden birisi olduğunu kaydetti.
Töre mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Böylesi mübarek günlerde, toplumsal sorumluluğumuzun daha çok farkına vararak, dayanışma ve yardımlaşma içerisinde kenetlenmeliyiz. Başta Anavatanımız Türkiye'de bulunan kardeşlerimiz olmak üzere, tüm dünyada eza ve cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Bu fırsat kapısının açıldığı manevi iklimin, çağın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere şifa olması dileklerimle tüm İslâm aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyor, tüm insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affına vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”
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