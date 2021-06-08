Bakan Arıklı, elektrik fiyatları konusunda "Şu anda 123 kuruşa mal ettiğimiz enerjiyi 97 kuruşa satıyoruz. Bu bile çok yüksek. Bu fiyata ne turizm ne de yatırımı canlandırabiliriz" ifadelerini kullandı



Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, İstanbul'da düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda konuşma yaptı.

Bölgede bulunan 7 ülkenin de 1,5 trilyon dolarlık tahmini yer altı kaynaklarında hak iddia ettiğine vurgu yapan Arıklı, "Türkiye ve KKTC dışında bütün ülkelerin ortak bir paydası var o da Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz, bu zenginliklerden Türkiye'yi nasıl faydalandırmayız, Türkiye'yi nasıl dışarda bırakırız. Bunun hesabı içindeler." dedi.

İsrail'in çıkardığı ve çıkaracağı doğal gazı Avrupa'ya ulaştırmak için East Med projesinin gündeme geldiğini hatırlatan Arıklı, "7 milyar dolarlık bir proje. Bunu uygulamaya koydular. Oysa Türkiye'yle hareket etseler, çok daha ucuz bir şekilde doğal gazı Avrupa'ya ulaştırma imkanı bulabilecekler." ifadesini kullandı.

Arıklı, GKRY'nin hidrokarbon aramak için oluşturduğu 13 parselden 11'inde Türkiye ile KKTC'nin hakkı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, kendisini bölgeden dışlamak isteyen bu güçlere iki hamleyle 'One Minute' dedi. Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır ve bu anlaşmayla Türkiye bölgede arama yapıyor. İkincisi de Libya'yla yapılan anlaşmadır. Bu da East Med'in önüne çekilen set. Bu iki hamleyle Türkiye, Doğu Akdeniz'de güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve Türkiyesiz herhangi bir hamlenin yapılamayacağını tüm dünyaya bütün çıplaklığıyla gösterdi."

KKTC ile GKRY'nin iki noktada birbirine elektrik hatlarıyla bağlı olduğunu dile getiren Arıklı, Türkiye'den gelecek elektrik hattından GKRY'nin de yararlanabileceğini belirterek, "Kabloyla elektriğe uzun süre hayır diyeceklerini sanmıyorum, Orada da enerji pahalı. Oysa Türkiye'den KKTC'ye oradan da GKRY'ye elektrik götürüp bunu dostluk köprüsü ve güven arttırıcı önlem haline getirirsek bölgede barışa da katkıda bulunuruz." dedi.

Arıklı, Türkiye'den elektrik hattının gelmesinin ardından ülkede güneş enerjisi alanında adımlar atılacağını dile getirerek, "KKTC şu anda dünyanın en çok güneş alan ülkelerinden biri. Yılda 2 bin 400 saat güneş alıyoruz." diye konuştu.

Üretilen güneş enerjisiyle KKTC'nin ihtiyaçları karşılandıktan sonra fazlasının kurulan elektrik hattı üzerinden Türkiye'ye gönderilebileceğini vurgulayan Arıklı, "Şu anda 123 kuruşa mal ettiğimiz enerjiyi 97 kuruşa satıyoruz. Bu bile çok yüksek. Bu fiyata ne turizm ne de yatırımı canlandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

