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“Bu fırsatı hükümet ve Tatar verdi”

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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Üniversitelerimizin itibarını, Kuzeye dair endişe yaratma maksatlı olduğunu düşünmek için alim olmaya gerek yok. Ancak bu fırsatı birilerine, atanmış hükümet ve Sayın Tatar verdi” dedi

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“Bu fırsatı hükümet ve Tatar verdi”
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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, "Financial Times"da yer alan Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerle ilgili haberi değerlendirdi.

Akansoy’un açıklaması şöyle: 

“Dünyanın en saygın gazetelerinden olan “Financial Times”da Kuzey Kıbrıs ve Üniversiteler üzerine yapılan haber, aklımıza gelenin başımıza gelmesi gibi bir şey oldu.

Üniversitelerimizin, insan kaçakçılığına nasıl kapı açtığı yanında, sahte diplomaların yarattığı çok kötü imaj bu haberde açıkça vurgulanıyor. Öğrencileri AB ülkesine gideceksiniz diye aldatarak Kuzey’e getiren, ardından ortadan kaybolan “ajanslar”ın hikayeleri açık isim ve rakamlar verilerek anlatılıyor.

Sahte diploma olayı gündeme geldiğinde, bu konunun süratle ileri götürülmesi, üzerinin kapatılmaması, soruşturmanın derinleştirilerek Üniversitelerin temizlenmesi konusunun öne çıkarılması gerektiğini, gereğinin süratle yapılmasının şart olduğunu vurgulamış, bu büyük sorunun üzerini örtemeyeceksiniz, demiştik. Dedik ancak, diğer konular gibi bu konu da “geride bırakıldı, üzeri örtüldü.”

Elbette haberin durup dururken yayınlanmadığını, Üniversitelerimizin itibarını, Kuzeye dair endişe yaratma maksatlı olduğunu düşünmek için alim olmaya gerek yok.

Ancak bu fırsatı birilerine, atanmış hükümet ve Sayın Tatar verdi…Tıpkı inşaat sektörüne “yürüyün da gorkmayın, ben arkanızdayım” dedikleri ve ardından “The Guardian”da yayınlanan bir haberle krizin başlaması gibi.

Şimdi olmayan hükümetin ve Ersin beyin, boş konuşmalarını izleyin durun…

Tüm bu olanların ana sorumlusu hükümet ve Tatar’dır. Başka yerde suçlu aramayın, çünkü bu topluma kendisini savunacak alan bırakmadınız.”

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