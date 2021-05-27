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“Bu düğüm Türkiye’de çözülebilir”

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Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, KKTC makamlarının Sedat Peker’in açıklamalarından sonra dosyayı tekrar açması gerektiğini söyledi ve “Bu düğüm Türkiye’de çözülebilir” dedi

“Bu düğüm Türkiye’de çözülebilir”
Katledilen gazeteci Kutlu Adalı’nın ölümüne ilişkin yasal süreci değerlendiren Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, KKTC makamlarının Sedat Peker’in açıklamalarından sonra dosyayı tekrar açması gerektiğini dile getirdi. “Bu düğüm Türkiye’de çözülebilir”  diyen Esendağlı, ülkedeki makamların, soruşturmanın Türkiye’de yapılması için adli yardım talebinde bulunabileceklerini ifade etti. Olayla ilgili olarak söz konusu kişilerin TC vatandaşı olduğunu belirten Hasan Esendağlı, KKTC’ye iade edilmemeleri veya adaya gelmemeleri durumunda davanın Türkiye’de olabileceğini söyledi. Esendağlı, “Orada ise bu zaman aşımı sıkıntısı yaşanır mı yaşanmaz mı bilemiyorum. Türkiye’deki davalarda zaman aşımının 20 yıl olduğu söyleniyor, böyleyse zaman aşımına uğramıştır” şeklinde konuştu. 
Türkiye Cumhuriyeti Savcılığına verilen dilekçe dolayısıyla olayın boyutunun değiştiğini aktaran Barolar Birliği Başkanı Esendağlı şöyle devam etti:  “Zaten artık TC Başsavcılığı’nın soruşturma yapması gerekiyor. Tek çıkış yolu budur. Eğer bizim Polis ve Savcılığımız Türkiye’den talepte bulunursa, KKTC mevzuatı uygulanırsa zaman aşımı engeli aşılabilir. Aksi halde buradan Türkiye’ye giden dosya ile Türkiye’de konu zaman aşımına uğrayacak. Adı geçen her şey Türkiye’de, bu düğüm Türkiye’de çözülebilir. Bu şahıslar KKTC’ye gelip teslim olmadığı takdirde iş Türkiye’de düğümleniyor. Bizim makamlarımız bunun soruşturulmasının talep etmesi gerek.”
 
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