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Bu destan unutulmaz

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Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler Erenköy’de törenle anıldı. Törende duygulu anlar yaşandı; şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı

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Bu destan unutulmaz
 
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yeri bulunan Erenköy Direnişi ve direniş sırasında şehit olanlar, Erenköy’de düzenlenen törenle anıldı.
Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Gününün 58’inci yıl dönümü dolayısıyla Erenköy Şehitliği’nde tören yapıldı.
Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.
Şehitlik Özel Defterinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçildi.
Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Küfi Tulga ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan birer konuşma yaptı.
Anma töreni, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.
Törenin ardından protokolün katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk Büstünün açılışı yapıldı, fotoğraf sergisi gezildi.
Erenköy Direnişi’nde yaşananlar ve o dönem Türkiye’den gelen desteği konu alan iki senaryo sergilendi, müze gezildi.


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