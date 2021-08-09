Bu destan unutulmaz

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler Erenköy’de törenle anıldı. Törende duygulu anlar yaşandı; şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı



Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmasında, Erenköy’ün anılarla dolu olduğunu, 563 öğrencinin ölümü göze alarak Kıbrıs Türk halkı için mücadele ettiğini anlattı



KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, “Bizlere emanet ettiğiniz bu güzel vatanı sonsuza kadar yaşatacağız” vurgusu yaparken, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu “Vatanı savunmanın ne olduğunu Erenköy Destanından öğrendik” ifadelerini kullandı

