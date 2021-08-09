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Bu destan unutulmaz

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Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler Erenköy’de törenle anıldı. Törende duygulu anlar yaşandı; şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı

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Bu destan unutulmaz
 
Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmasında, Erenköy’ün anılarla dolu olduğunu, 563 öğrencinin ölümü göze alarak  Kıbrıs Türk halkı için mücadele ettiğini anlattı
 
KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, “Bizlere emanet ettiğiniz bu güzel vatanı sonsuza kadar yaşatacağız” vurgusu yaparken, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu “Vatanı savunmanın ne olduğunu Erenköy Destanından öğrendik” ifadelerini kullandı
 
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