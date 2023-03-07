Başbakan Üstel, İsias Otel’i yapan kişilerin adalet karşısında hesap vermeleri için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti

AB Koordinasyon Merkezi’nde dün düzenlenen anma töreninde konuşan, Başbakan Ünal Üstel, böyle bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu hüznü ifade ederek, “Sizin evlatlarınız artık halkımızın evlatları. Acılarını sonsuza kadar yaşayacağız” dedi.

İçerisinde Şampiyon Melekler’in de olduğu 49 ülke insanının depremde kaybedildiğini anımsatan Başbakan Üstel, İsias Otel’i yapan kişilerin adalet karşısında hesap vermeleri için hükümet ve muhalefetin işbirliğinde kurulan Meclis Komisyonu aracılığıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nde en üst düzeyde bütün girişimleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ta ki suçlular cezalarını görsünler. Bir kez daha sizin önünüzde söz veriyorum. Hükümet olarak bütün kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde bu davanın takipçisi olacağız” diye konuştu.

