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Bu dalga diğerlerine benzemiyor

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Karantina doktoru Kamiloğlu’ndan önemli uyarılar: “Bir avuç doktor ve hemşire, nefes almadan son bir haftadır hasta bakıyoruz. Bu dalga, diğer dalgalara benzemiyor”

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Bu dalga diğerlerine benzemiyor

Karantina hekimi Dr. Emine Kamiloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden artan Koronavirüs vakalarına yönelik bir açıklama yaptı.
Kamiloğlu’nun paylaşımı şöyle:
 "Sabah göreve başladım, şu ana kadar yeni pozitif vaka sayısı 100 civarında.
Biz ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Ama konu bu değil. Bugünden tezi yok, ivmeyi ülke kapanmadan, hem sağlık sistemi hem ekonomi zarar görmeden aşağıya doğru çevireceğiz.
“Karar alınması gerek, denetim gerek” diye hayıflanmalar haklı olsa da, önce vatandaş olarak bizlere görevler düşüyor. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Herkes, tedbirini almalı, aile büyükleri de gençlere gerekli yasakları koymalı.
Bir avuç doktor ve hemşire, nefes almadan son bir haftadır hasta bakıyoruz. Hasta bakmadığımız anlarda da telefonlarımız susmuyor. Bu dalga, diğer dalgalara benzemiyor. Yeni varyantların da daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz.
Doktorlardan yana sıkıntı olmaz belki, daha çok çalışırız, yine ek mesai kavgası, zaman alt yapı kavgası yapmayız. Ama toplum bu fedakarlığın rahatlığına kapılmamalı, aşı olduk diye maskeleri çıkartıp atmamalı. Bıkmadan tekrarlayacağız ‘ Aşı olduk diye hastalık bulaşmıyor, bulaştırmıyoruz’ diye birşey yok.
Denetimi kendi ailemizden başlayarak yapma zamanı. Maske- mesafe kuralını hiçe saymamalıyız.
Eylülde çocuklarımız okula gitsin, mekanlar kapanmasın, turizm sekteye uğramasın, maddi zararlar tekrar olmasın diye uğraşıyoruz…
Aksi, yarın çok geç, yıkımı da çok büyük olacak."
 
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