Sendikalar, “hayat pahalılığının geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto etmek için genel greve gitti, şarkılarla türkülerle Meclis önüne yürüyüp eylem yaptı. “Bu daha başlangıç” diyen eylemciler, mücadelenin artarak daha şiddetli devam edeceğini vurguladı

Kamuda örgütlü 6 sendika, “hayat pahalılığının geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto için Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.Genel grev yapan ve Meclis önüne yürüyen Sendikalar, “Yoksullaştırmaya karşı hayır” pankartı açarak, kamu çalışanlarının yasal haklarının elinden alınmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.Eylemi, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası gerçekleştirdi.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Meclis önünde kurulan platformda yaptığı konuşmada, hükümetin adaletsizce haksızca Meclis açık olduğu bir dönemde yasa gücü kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararını protesto etmek için burada olduklarını söyledi.Bengihan, amacın kamu ile özel sektör çalışanlarını bir birine düşürmek ve sömürmek olduğunu ifade etti.Mücadelenin artarak daha şiddetli devam edeceklerini ifade eden Bengihan, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganı attı.Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, burada olmalarının sebebinin Başbakan’ın hükümetin süreci adaletsizce yönettiği için olduğunu söyledi.İstifa çağrısında bulunan Serdaroğlu, halkın artık “ahkam kesme” değil icraat beklediğini kaydetti.Milletvekillerini eleştiren ve halkın çalışanın sesini duyması çağrısında bulunan Serdaroğlu, özellikle partilerinden istifa ederek hükümete destek veren 3 vekile sert eleştiriler yöneltti. Serdaroğlu, “hodri meydan” diyerek hükümeti sandığa çağırdı.Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, halkın yanında olmayan herkese bedelini ödeteceklerini belirterek, çalışanın haklarını budamaya çalışan hükümeti eleştirdi “yeter artık” dedi.Hak mücadelesinde olduklarını ifade eden Atan, Cumhurbaşkanına atamaları onaylamaması çağrısında bulundu.Atan, siyaset veya popülizm değil ekmek kavgasında ekmek peşinde olduklarını ifade ederek, “ekonomik tedbir” derken atamaların yapılmasının yanlış olduğunu vurguladı.