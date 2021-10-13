“Bu çocuklara sahip çıkın”

Kamu-İş, Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’nda grev yaptı. Yuvadaki sorunların çözülmediğini vurgulayan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu “Sosyal devlet anlayışı bu mu?” diye konuştu



Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki Erkek Evi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde herhangi bir adım atılmaması nedeniyle Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’nda bir saatlik uyarı grevi yaptı.

Sendika, gelecek haftanın cuma gününe kadar sorunlara bir çözüm getirilmemesi durumunda, kurumun elzem bir görevi olduğu göz önünde bulundurularak ve çocukların mağdur olmayacağı şekilde farklı eylem modelleri uygulayacaklarını duyurdu.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, hükümeti yaşanan sorunlara kayıtsız kalmakla eleştirdi ve “Son derece gerekli olan Çağlayan Çocuk Yuvası; sorunlu ailelere sahip çocuklarımız, kimsesiz kalan çocuklarımız veya doğumdan sonra anne babasını hiç tanımadan büyüyen çocuklarımızın olduğu bir barınaktır. Devletimiz, sosyal devletiz diyerek bizi kandırıyor. Sosyal devlet anlayışı bu mu?” diye konuştu.

Serdaroğlu, bu yuvalarda yetişen çocukların ülkenin geleceği olduğunu ancak “yönetimin bu çocuklara sahip çıkmamaya devam ettiği” takdirde, ülkenin bir geleceği olmayacağını kaydetti ve “Sabrımızı artık sınamasınlar” ifadeleri kullandı.

Serdaroğlu, yuvada hizmet veren annelerin çalışma koşullarına ve personel eksikliği nedeniyle izin günlerinde bile çalışmaya devam ettiklerine değindi ve “Annelik kutsal bir görevdir. Buradaki anneler, kendi aile hayatlarını bozma ve kendi çocuklarını ihmal etme pahasına burada bu kutsal görevi yerine getiriyor. Bu konuyu yetkililere defalarca iletmemize rağmen ve bizi haklı bulmalarına rağmen bir adım atılmadı” dedi. Serdaroğlu, yuvada sadece annelerin bulunmasının yeterli olmadığını, annelerin artırılmasının yanında eğitimci, psikolog ve sağlık yönünden müdahale gerektiren durumlar için sağlık personeline ihtiyaç olduğunu belirterek, Çalışma Bakanlığı’nın da Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık’a personel taleplerini ilettiğini ama sonuç alamadığını ileri sürdü.

Elzem bir yerde süresiz bir grev olamayacağını ama “mecbur kalınırsa olacakların sorumlusunun ne sendika ne de yuvadaki anneler olacağını, tek sorumlunun hükümet olacağını” söyleyen Serdaroğlu, yetkililerden “istihdam yapılamayacağı” yönünde yanıt aldıklarını söyledi ve “İstihdam yapılmazsa bu çocuklar nasıl hizmet alacak? İstihdam yapamazsan bu anneler eve gidemeyecek mi?” diye sordu.

