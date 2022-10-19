banner875
banner815
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
8 0
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
15 0
 
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
9 0
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
26 0
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
18 0
34 0
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
10 0
banner878

“Bu ceza hiç adil değil”

banner476

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Lefkoşa‘daki trafik ışıklarına kalp yapıştıran bir yurttaşa kesilen cezayla ilgili “Birçok hukuksuzluğa imza atanlar dururken bu ceza hiç de adil değil” dedi

banner825
“Bu ceza hiç adil değil”

 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, ‘hükümet kanadının hukuksuzluklarını’ sıralayarak; bunca hukuksuzluk arasında; Lefkoşa‘daki trafik ışıklarına kalp yapıştıran bir yurttaşa kesilen cezanın adil olmadığını söyledi.
Derya’nın açıklaması şöyle:
“Lefkoşa'da trafik ışıklarına kalp yapıştıran bir yurttaşa 1000 TL'ye yakın bir para cezası ve 10 ceza puanı kesilmiş. Bunu yapan kişi ile ilgili haberlerde herhangi bir bilgi yok ama belli ki, insanların yüzüne tebessüm kondurmak isteyen yüreği güzel ve muzip biri Polisin ceza gerekçesi olarak ne gösterdiği de haberlerde belirtilmemiş. Muhtemelen "kamu malına zarar vermek" veya "trafiği aksatmak" gibi bir gerekçe göstermişlerdir. İnsan düşünmeden edemiyor: İhalesiz kirli yakıtlarla santralleri ve kamuyu zarara uğratanlar, anayasayı ihlal edenler, kara para aklama kararnamesi çıkaranlar, jet skandalına imza atanlar, Lefkoşa'nın ciğeri olan ağaçları keserek kaçak külliye inşaatına devam edenler ve daha birçok hukuksuzluğa imza atanlar dururken bu ceza hiç de adil değil.
Bunu yapan kişi kim ise, kendisine hepimizden bir kalpçik”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.