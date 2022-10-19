“Bu ceza hiç adil değil”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Lefkoşa‘daki trafik ışıklarına kalp yapıştıran bir yurttaşa kesilen cezayla ilgili “Birçok hukuksuzluğa imza atanlar dururken bu ceza hiç de adil değil” dedi







Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, ‘hükümet kanadının hukuksuzluklarını’ sıralayarak; bunca hukuksuzluk arasında; Lefkoşa‘daki trafik ışıklarına kalp yapıştıran bir yurttaşa kesilen cezanın adil olmadığını söyledi.

Derya’nın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa'da trafik ışıklarına kalp yapıştıran bir yurttaşa 1000 TL'ye yakın bir para cezası ve 10 ceza puanı kesilmiş. Bunu yapan kişi ile ilgili haberlerde herhangi bir bilgi yok ama belli ki, insanların yüzüne tebessüm kondurmak isteyen yüreği güzel ve muzip biri Polisin ceza gerekçesi olarak ne gösterdiği de haberlerde belirtilmemiş. Muhtemelen "kamu malına zarar vermek" veya "trafiği aksatmak" gibi bir gerekçe göstermişlerdir. İnsan düşünmeden edemiyor: İhalesiz kirli yakıtlarla santralleri ve kamuyu zarara uğratanlar, anayasayı ihlal edenler, kara para aklama kararnamesi çıkaranlar, jet skandalına imza atanlar, Lefkoşa'nın ciğeri olan ağaçları keserek kaçak külliye inşaatına devam edenler ve daha birçok hukuksuzluğa imza atanlar dururken bu ceza hiç de adil değil.

Bunu yapan kişi kim ise, kendisine hepimizden bir kalpçik”



