banner913
banner932
"New York’ta yeni sürecin tohumları atılmaya çalışılacak"
7 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
64 0
 
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
14 0
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
23 0
Hükümetten özel sektöre prim desteği
Hükümetten özel sektöre prim desteği
25 0
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
20 0
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
54 0
banner964

“Bu çarpışma için de dikkatsiz sürüş suçu sabit olacak”

banner476

banner974
“Bu çarpışma için de dikkatsiz sürüş suçu sabit olacak”
banner971
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, önceki gün Girne-Esentepe anayolunda meydana gelen ölümlü kazayla ilgili açıklamada bulundu.     
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkıner, “Bu çarpışma için de dikkatsiz sürüş suçu sabit olacak” dedi.    
 Yarkıner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:     
 “Bu çarpışma için de dikkatsiz sürüş suçu sabit olacak. Tıpkı diğerleri gibi, dağ yolundaki gibi, Sadık Özcan’ın ölümü gibi, 2 ay önce hava yastığı arızasından ölen gibi…  Yaptığımız uyarıların hiçbirini dikkate alıp hazırlamaları gereken gerçek raporu hazırlamayan Polis Genel Müdürlüğü Trafik Birimi ‘tamam’ değilsiniz. Önce Polis Genel Müdürü’nden randevu isteyeceğiz, değişmez ise bir planımız daha var. O da olmazsa hep birlikte ölmeye devam.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.