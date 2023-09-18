Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, önceki gün Girne-Esentepe anayolunda meydana gelen ölümlü kazayla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkıner, “Bu çarpışma için de dikkatsiz sürüş suçu sabit olacak” dedi.

Yarkıner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu çarpışma için de dikkatsiz sürüş suçu sabit olacak. Tıpkı diğerleri gibi, dağ yolundaki gibi, Sadık Özcan’ın ölümü gibi, 2 ay önce hava yastığı arızasından ölen gibi… Yaptığımız uyarıların hiçbirini dikkate alıp hazırlamaları gereken gerçek raporu hazırlamayan Polis Genel Müdürlüğü Trafik Birimi ‘tamam’ değilsiniz. Önce Polis Genel Müdürü’nden randevu isteyeceğiz, değişmez ise bir planımız daha var. O da olmazsa hep birlikte ölmeye devam.”

