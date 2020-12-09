Bu bir operasyondur

Kudret Özersay, üç milletvekilinin partiden ayrılmasının “hükümet kurma adına yapılan bir operasyon” olduğunu belirtti ve ekledi: “Havlu atmış değiliz”



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 3 milletvekilinin partiden ayrılmasının, hükümet kurma adına yapılan bir operasyon olduğunu belirtti. “Havlu atmış değiliz” diyen Özersay, cesaret ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Özersay, 3 milletvekilinin önceki gün HP’den istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Halkın Partisi’nden üç vekilin istifası, birilerinin tercih ettiği gibi her istenileni yapan bir hükümet kurulabilsin diye hayata geçirilmiş bir operasyondan başka bir şeydeğildir. Bu arkadaşların kendilerine göregörüş ayrılıkları, kızgınlık ve kırgınlıkları elbet vardır ve bu doğaldır, ancak partiden istifalarının sadece zamanlaması bile kendilerine bunun yamalı bohça bir hükümet kurdurmak içinyaptırıldığınıngöstergesidir.

UBP’de kısa süreönce kurultay sürecindeyaşananolağandışıgelişmelerkarşısında “son günlerdeyaşananları ne UBP hak eder ne de Kıbrıs TürkHalkı…Dün bir siyasi partiye, yarın bir başka siyasi partiye, bir sonraki gün bir başka kuruma, bir başkaseçime...” ifadelerini kullanmıştım. Evetgörünen o ki şimdi de Halkın Partisi ülke siyasetini yeniden dizayn etme girişimlerinden nasibini alıyor. Ama bu uğraşlarboşunadır.

Halkın Partisi olarak özellikle siyasi tecrübesizliğimiz nedeniyle bazı eksikliklerimiz ve hatalarımız oldu. Kudret Özersay olarak bunun sorumluluğubütünendeğilse de öncelikle bana aittir ve son Cumhurbaşkanlığıseçimindebaşka nedenler yanında bu nedenle de bir bedel ödedim. Öte yandan Cumhurbakanlığıseçimi ertesinde parti içinde bir özeleştirisüreciyaşadık, hatalarımızdan dersler çıkarmayaçalıştık. Ocak ayında yapılacak kurultayımız öncesinde ve sırasında kamuoyu önünde de kendi özeleştirimiziyapacağız.

Üç yıldır yer aldığımız koalisyonlarda yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız ve yanlış olup da yapılmasını önlediklerimizle belirli bir tecrübeye sahip olduk.

Havlu atmış değiliz, hele de bize bu son yapılanlardan sonra hiç değiliz!

Cesaretle ve kararlılıkla”

