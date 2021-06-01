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Bu bilinçli, taammüden yoksullaştırma planıdır

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CTP Başkanı Erhürman, hükümetin vatandaşa kuyu kazdığını, planlı ve taammüden bir yoksullaştırma planı uygulamaya koyduğunu söyledi

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Bu bilinçli, taammüden yoksullaştırma planıdır
 
Meclis’te söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayat pahalılığı ile ilgili tasarısının geçtiğimiz hafta geri çekildiğini bunun iç tüzüğe aykırı olduğunu, bu hafta nisap sağlandığını ve tasarının yeniden gündeme geldiğini bunun gerekçesinin ne olduğunu sordu.
“Bu bilinçli, taammüden yoksullaştırma planıdır” diyen Erhürman, yasa tasarısının tüzüklere aykırı olduğunu belirtti.
“Yasaların ileriye yürümeyip geriye yürüdüğü bir model mi yaratıyorsunuz” diye soran Erhürman, hukuk devleti ve en basit ilkelere aykırı davranıldığını savundu.
Erhürman, “Hukuka aykırılığın dibine vurdunuz. Bu yasa nereye yürüyor, siz nereye koşuyorsunuz? Biri bana anlatsın” dedi.
Yapılan zamlara da değinen Erhürman, hükümetin vatandaşa kuyu kazdığını, planlı ve taammüden bir yoksullaştırma planı uygulamaya koyduğunu iddia etti.
Hayat pahalılığını dondurmanın etkilerinin yıllara yayılacağını söyleyen Erhürman, eleştirilerde bulundu.
Devletin temelinin hukuk olduğunu ancak hükümetin hukuka aykırı uygulamalarda bulunduğunu iddia eden Erhürman, “Devletin temelinde hukuk yoksa, teoride kalır” dedi.
 
 
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