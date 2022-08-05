Ulaştırma Bakanı Arıklı, havayolu şirketi kurma konusunda Türkiye’den bazı şirketlerle görüşmelerinin olduğuna değinerek, “Bu benim en önemli projem olacak” diye konuştu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de yayınlalanan bir programa katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Havayolu şirketi kurma konusunda Türkiye’den bazı şirketlerle görüşmelerinin olduğuna değinen Arıklı, “Bu benim en önemli projem olacak” diye konuştu.

Arıklı, yeni havayolu şirketini devlet olarak herhangi bir sermaye koymadan yapmayı planladıklarını belirterek, “Sermayeyi sağlayacak bir şirketle anlaşacağız” açıklamasında bulundu.

Yeni Havalimanı’nın yapım çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Arıklı, havalimanının fiziki olarak bittiğini söylerek, “Teknik cihazlarımızı tamamlamamız ve Meriç’ten havalimanına elektrik cekmemiz gerekiyor” dedi.

Arıklı, Havalimanı’ndan devletin önemli bir geliri olduğunu vurgulayarak, “Yeni havalimanına geçildiğinde gelirlerimiz daha da artacak” ifadelerini kullandı.





