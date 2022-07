“Bu bayrağı nesilden nesile taşıyacağız”

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48'inci yıl kutlaması, adaya barış ve huzuru getiren barış harekatının başladığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda şafak nöbetiyle başladı. Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, “Bu bayrağı nesilden nesile taşıyarak yaşayacağız ve yaşatacağız” ifadelerini kullandı

Son 13 yıldır 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı’nın en renkli, en sevilen, en coşkulu kutlamalarının adresi olan Şafak Nöbeti, önceki akşam yine her zamanki heyecanla tutuldu. Kutlamaların başlangıç noktası olan etkinlik, bu yıl Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alan Müze Gemi’den başladı.Akşamın ilerleyen saatlerinde Müze Gemi’nin etrafında toplanan yüzlerce katılımcı, heyecanla nöbet saatini beklerken, marşlar ve şarkılarla coştu.Lapta Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve İskele Belediyesi Kuzeyin Yıldızları gruplarının renkli folklor gösterileri, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.Ardından Müze Gemi güvertesine yerleşen Güvenlik Kuvvetleri Bandosu, muhteşem bir konserle Şafak Nöbetçilerinin coşkusunu artırdı.Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Toplaloğlu ve bazı belediye başkanları da halkın heyecan ve coşkusuna ortak oldu.Gösteriler ve konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşüne geçildi. Dev Türkiye ve KKTC bayraklarının taşındığı meşale yürüyüşüne bando da eşlik etti. Yavuz Çıkarma Plajı’nı dolduran katılımcılar, meşaleler ve bayraklarla her yıl olduğu gibi unutulmaz görüntüler yarattı.20 Temmuz 1974’te barış ve özgürlük için ilk adımın atıldığı sahilde sessiz bekleyiş, Din İşleri Başkanlığı’na bağlı hocaların dualarıyla sürdü. Sahili dolduran binlerce katılımcı, şehit ve gazilerimizi dualarla anarken, ney dinletisi de ortama renk ve huşu kattı.Yüzlerce meşalenin aydınlattığı sahili bayraklarla donatan Şafak Nöbetçileri, gecenin ilerleyen saatlerinde Su Altı Komandolarının temsili çıkışına tanık oldu.Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, pandemi dönemindeki üçüncü nöbetin tutulduğuna dikkat çekti:Tanpınar, şöyle dedi:“Bu sahil ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkü’ne yeniden yaşam şansı verilen hem bir doğum mekanı, hem de bir doğum tarihidir. Bu nedenle bu sahile her zaman sahip çıkacağız. Bu bayrağı nesilden nesile taşıyarak yaşayacağız ve yaşatacağız. Bu plaj Kıbrıs Türk halkının mücadele ve özgürlük tarihindeki en önemli noktadır. Kurtuluş destanımızın yazılmaya başlandığı kumsaldır. Bu sahilde her Kıbrıslı Türk’ün hakkı vardır ve burayı korumaya borcu vardır.”Havai fişek gösterileriyle devam eden Şafak Nöbeti, temsili sabah ezanının okunması ile sona erdi.