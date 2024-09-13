banner913
banner932
Tatbikat hazırlığı
Tatbikat hazırlığı
11 0
Şarkılar, “Şampiyon Melekler” için söylenecek
Şarkılar, “Şampiyon Melekler” için söylenecek
28 0
 
İskele -Ercan yolunda kaza...
İskele -Ercan yolunda kaza...
120 0
Her zaman kalbimizde olacak
Her zaman kalbimizde olacak
25 0
Acil servis böyle mi olmalı?
Acil servis böyle mi olmalı?
39 0
Klasikler büyük rallide buluşuyor
Klasikler büyük rallide buluşuyor
23 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
82 0
banner1032

Bu ayrımcılık niye?

banner1020

Vatandaşın 600 TL borcu olduğunda elektriği kesilirken, Havalimanının işletmecisi Emrullah Turanlı, tüm imtiyazlara rağmen borcunu taksitle ödüyor

banner1045
Bu ayrımcılık niye?
banner971

Havalimanının işletmecisi Emrullah Turanlı’ya ne taksitlendirme fayda etti ne de özel tarife: Elektrik faturasını ödemiyor…

Vatandaşın 600 TL borcu olduğunda elektriğinin kesildiğine dikkat çeken El-Sen Başkanı Tuğcu, T&T'nin sahibi olduğu Emrullah Turanlı’ya sağlanan tüm imtiyazlara rağmen borcun sadece taksitini ödediğini, en son ödeme tarihi dolan faturasını ödemediğini söyledi.

T&T’nin hesap dökümünü paylaşan Ahmet Tuğcu, Emrullah Turanlı’nın sözleşme gereği her ay 5 milyon TL ödeme yapması gerektiğini, bunun yanında, en son ödeme tarihi dolan faturasını da ödemesi gerektiğini hatırlattı.

“SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLMELİ, TÜM BORÇ TAHSİL EDİLMELİ”

Emrullah Turanlı’nın sadece borcun taksitini ödediğine, ancak çıkan faturaları ödemediğine vurgu yapan El-Sen Başkanı Tuğcu, “Sözleşmesinin bir an önce iptal edilip, tüm borcun tahsil edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“NE TAKSİTLENDİRME FAYDA ETTİ NE DE ÖZEL TARİFE”

“Vatandaşın 600 TL’lik borcunda elektriği kesilirken, Turanlı’dan milyonlarca TL borcu tahsil edilmiyor” diyen Ahmet Tuğcu, Emrullah Turanlı’ya özel tarife yapıldığını, elektrik fiyatında indirim yapıldığını, buna rağmen ödeme yapılmadığını vurguladı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.