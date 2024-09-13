Bu ayrımcılık niye?

Vatandaşın 600 TL borcu olduğunda elektriği kesilirken, Havalimanının işletmecisi Emrullah Turanlı, tüm imtiyazlara rağmen borcunu taksitle ödüyor

Havalimanının işletmecisi Emrullah Turanlı’ya ne taksitlendirme fayda etti ne de özel tarife: Elektrik faturasını ödemiyor…

Vatandaşın 600 TL borcu olduğunda elektriğinin kesildiğine dikkat çeken El-Sen Başkanı Tuğcu, T&T'nin sahibi olduğu Emrullah Turanlı’ya sağlanan tüm imtiyazlara rağmen borcun sadece taksitini ödediğini, en son ödeme tarihi dolan faturasını ödemediğini söyledi.

T&T’nin hesap dökümünü paylaşan Ahmet Tuğcu, Emrullah Turanlı’nın sözleşme gereği her ay 5 milyon TL ödeme yapması gerektiğini, bunun yanında, en son ödeme tarihi dolan faturasını da ödemesi gerektiğini hatırlattı.

“SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLMELİ, TÜM BORÇ TAHSİL EDİLMELİ”

Emrullah Turanlı’nın sadece borcun taksitini ödediğine, ancak çıkan faturaları ödemediğine vurgu yapan El-Sen Başkanı Tuğcu, “Sözleşmesinin bir an önce iptal edilip, tüm borcun tahsil edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“NE TAKSİTLENDİRME FAYDA ETTİ NE DE ÖZEL TARİFE”

“Vatandaşın 600 TL’lik borcunda elektriği kesilirken, Turanlı’dan milyonlarca TL borcu tahsil edilmiyor” diyen Ahmet Tuğcu, Emrullah Turanlı’ya özel tarife yapıldığını, elektrik fiyatında indirim yapıldığını, buna rağmen ödeme yapılmadığını vurguladı.