Bu ayıp sizin!

Hükümet, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne personel görevlendirmedi. Müze süresiz kapatıldı!
Yandaş atamalarına kaynak bulabilen hükümet, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde çalışan personelin başka müzede görevlendirildiğine dair yazıyı bir ay önce almasına karşın müzeye başka personel aktarmadı. Müze süresiz kapatıldı!
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