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“Bu ay maaş almamaya razıyım”

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CTP milletvekili Barçın, Maliye’nin kaynak buluncaya kadar kendisinden yapacağı kesinti ile kamuda taşeron temizlik görevlisi olup iki aydır maaş alamayan bin 400 emekçiye ücretlerini ödemesini istedi

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“Bu ay maaş almamaya razıyım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Ekonomist Devrim Barçın, kamuda taşeron temizlik görevlisi olarak çalışanların 2 aydır maaş alamadıklarını hatırlatarak, Maliye Bakanlığı‘na açık çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından ‘Maliye Bakanlığı’na açık çağrımdır’ diyerek açıklama yapan Barçın, bu ay maaş almamaya razı olduğunu ve Maliye Bakanlığı’nın kaynak buluncaya kadar kendisinden yapacağı kesinti ile kamuda taşeron temizlik görevlisi olup 2 aydır maaş alamayan bin 400 emekçiye ücretlerini ödemesini istedi.
Barçın, “Siyasetçiler ve siyasi atanmışlar önce halkını düşünecek. Çünkü bizler orada halka hizmet için varız dostlar ve bu önerimde de beni tanıyanlar bilir gerçekten ama gerçekten çok samimiyim” dedi.
 
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