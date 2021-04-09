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Bu akşam fırtına bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar fırtına beklendiğini açıkladı.

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Bu akşam fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi raporunda “Bölgemiz denizlerinden taurus ve deltada kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir” denild

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