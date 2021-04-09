Bu akşam fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi raporunda “Bölgemiz denizlerinden taurus ve deltada kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir” denild