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Bu acının tarifi yok

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Güzelyurt’ta makinist garajında feci şekilde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün cenazesinde gözyaşları sel oldu

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Bu acının tarifi yok
 
 
Güzelyurt’ta ‘kayıtsız’ olarak çalıştığı makinist garajında feci şekilde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mahmut Gül, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Güzelyurt Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından defnedilen küçük Mahmut’un cenaze töreninde acılı anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı. Aile, güçlükle ayakta durabildi.
Güzelyurt’ta 10 gün önce bir makinist garajında çırak olarak işe başlayan 15 yaşındaki Mahmut Gül, önceki gün aracın altında sıkışarak olay yerinde can vermişti.
3 çocuklu Gül ailesinin 15 yaşındaki oğulları Mahmut Gül, önceki gün sabah annesi tarafından iş yerine bırakılmıştı. Makinistin avlusunda atıl durumda olan kullanılmayan bir arabanın altından alet topladığı iddia edilen Mahmut Gül, aracın altında sıkışmıştı.
Mahmut Gül, Haziran ayında Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’ndan mezun olmuştu. Güzelyurt’a bağlı Kumköy yakınlarında kaldıkları öğrenilen Mahmut Gül’ün geride gözü yaşlı iki erkek kardeşi anne ve babası kaldı.
Adıyaman’dan ülkeye uzun yıllar önce geldikleri ve babası Ali Gül’ün çobancılık annesi Naime Gül’ün tarım işi yaptığı öğrenilmişti.
 
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