“Bu AB mi Türkün hakkını koruyacak?”

Büyükelçi Feyzioğlu, İsrail saldırılarında batının süslü laflarının arkasında insan haklarının olmadığının görüldüğünü söyledi ve ekledi: “İsrail hastaneyi bombalar, batı koşar sarılır, ‘siz yapmadınız, üzülmeyin’ denir. Bu batıya, bu AB’ye mi güveneceksiniz? Bu AB mi gelecek ve Türkün hakkını koruyacak?”

“29 Ekim deyince bambaşka bir heyecan ve bu 29 Ekim’de Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bu başka bir şey, çok özel, bir kere gelecek. 100’üncü yıl. Ve bu 100’üncü yılda bir de iddia ortaya koyduk; bundan sonraki 100 yıl dünyada Türkiye’nin yüzyılı olacak”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle duyduğu heyecanı, bu sözlerle paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Türk Ajansı Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, “Bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yani Doğu Akdeniz’deki iki Türk Devleti tarafından ‘tamam’ denmeyen hiçbir uluslararası senaryo, proje hayata geçmez. Biz artık bu bölgede oyun kurucuyuz. Eğer dünyanın gelişmiş diyebileceğimiz ülkeleri bu bölgede bir senaryo bir proje peşindeyse Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’yi hesaba katmak ve yanlarına almak zorundadırlar.” Dedi.

“Türkiye’nin yüzyılında büyük başarı hikayeleri şimdiden yazılmaya başlamıştır” ifadelerini kullanan Feyzioğlu, “O başarı hikayelerinin her birinde Kıbrıs Türkü de vardır” dedi.

Feyzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“100 sene önce Türkiye’de Cumhuriyet kuruluyor, burası İngiliz yönetiminde ve Kıbrıs Türkü idam edilmeyi göze alarak, varıyla yoğuyla, tüm gücüyle Anadolu’ya yardıma koşuyor. Sadece tarihe bak, sen Kıbrıs Türkü’ne boyun eğdiremeyeceğini anlarsın…

Elbette Kıbrıs Türkünün milli mücadelesinde de Türkiye yanında. Bugün bizim kardeşlik hukuku dediğimiz, bu kökü binlerce yıl geriye giden Türk milletinin var olduğu güne kadar giden hukuk işte bu.

Dolayısıyla bizim cumhuriyetinizin 100 yılıyla Kıbrıs Türkü’nün o yüz yılında hiçbir kopukluk yoktur gönülde. 1974 öncesinde gönüller birdir. 1974 sonrasında da bütün gücüyle Türkiye ve Kıbrıs Türkü yan yandır. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılı olan, Türkiye’nin yüzyılı olarak ortaya koyduğumuz davamızda, iddiamızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve KKTC birliktedir.”

Önümüzdeki dönemde birlikteliğin çok daha güçlenerek devam edeceğini belirten Feyzioğlu, bu coğrafyada son İsrail saldırılarında da görüldüğü gibi batının süslü laflarının arkasında aslında insan haklarının olmadığını görüldüğünü söyledi.

Feyzioğlu, “İsrail hastaneyi bombalar, batı koşar sarılır, ‘siz yapmadınız, üzülmeyin’ denir. Bu batıya, bu AB’ye mi güveneceksiniz? Bu AB mi gelecek ve Türkün hakkını koruyacak? Burası sıcak bir coğrafyadır, dünyanın büyük devletlerinin askeriyle, istihbaratıyla, elektronik harp teçhizatıyla burada olduğunu biliyoruz. Bu kadar kritik bir bölgede Türklere ait bir devletin varlığı, onların sömürgeci, emperyalist niyetlerine, planlarına aykırıdır. Kıbrıs’ta bir Türk devletinin varlığı tüm planı onlar açısından bozmaktadır.” şeklinde konuştu.



