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Brucella ve düşük zararı ödemeleri yapıldı

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Brucella ve düşük zararı ödemeleri yapıldı
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Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella ve düşük zararı ödemelerinin yapıldığını duyurdu. 

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan duyuruda, Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Nisan ve Mayıs ayları tazminat ödemelerinin yapıldığı kaydedildi. 

Duyuruda, Brucella’dan hayvanları zarar gören 10 üreticiye, 60 büyükbaş ve 56 küçükbaş hayvan vakası için toplam 853 bin 500 TL tazminat ödendiği, mayıs ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 62 üreticiye, 87 vaka için toplam 365 bin 400 TL tazminat ödendiği açıklandı.  

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin de çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği bildirildi.

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