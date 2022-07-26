BRTK Müdürü Özkurt yarın tahliye olacak

Seçim yasaklarını ihlalden yargılanarak 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt yarın tahliye olacak.

Özkurt, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Geçitköy ve Maraş’tan gerçekleştirilen canlı yayınlarla Seçim ve Halk Oylaması Yasası ihlal ettiği gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmış ve mahkum olmuştu.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı da olan Avukat Salih Can Doratlı, karar için istinaf müracaatı dosyalamış ancak Yüksek Mahkeme Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin verdiği cezayı onaylamıştı.

Meryem Özkurt’un yarın sabah saat 08.30 sıralarında Merkezi Cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

