banner913
banner932
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
17 0
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
40 0
 
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
49 0
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
30 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
56 0
Geçitkale evinin beyi
Geçitkale evinin beyi
54 0
Dumlupınar’ın affı yok
Dumlupınar’ın affı yok
81 0
banner1012
banner985

BRTK Müdürü Özkurt Dünya Radyo Gününü kutladı

banner974
BRTK Müdürü Özkurt Dünya Radyo Gününü kutladı
banner971

BRTK Müdürü Özkurt’tan “Dünya Radyo Günü” mesajı

Bugün ’13 Şubat Dünya Radyo Günü’…

1946 yılında hizmet vermeye başlayan Birleşmiş Milletler radyosunun kuruluş tarihi olan 13 Şubat, “Dünya Radyo Günü” olarak kutlanıyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt yayımladığı mesajla ’13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutladı.

Mesajında ‘UNESCO’ya üye ülkeler tarafından 2011 yılında ilan edilen ve 2012’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından uluslararası BM günü olarak kabul edilen 13 Şubat’ın, “Dünya Radyo Günü” olarak kutlandığını anımsatan Özkurt, şunları kaydetti;

“Ülkemizin kamu hizmeti yayıncılığı yapan tek kuruluşu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 1963 yılında bir gereklilik olarak, Kıbrıs Türk Toplumu’nun sesini, halkına ve dünyaya duyurmak amacıyla Bayrak Radyosu olarak kuruldu. Zor zamanların kahramanları tarafından, zor zamanlara moral kaynağı olsun diye kurulan Bayrak Radyosu çağı yakalamanın gururunu yaşıyor. Kuzey Kıbrıs’ın ve dünyanın her yerinden canlı yayın yeteneğiyle, zengin program içerikleriyle halkın gözü kulağı olmaya devam ediyor.

Dünya Radyo Günü vesilesiyle BRTK bünyesinde bulunan radyolarımızın kuruluş ve gelişim yıllarına emek verenleri ve aramızdan ayrılanları saygıyla anıyorum. Dünya Radyo Günü’müz kutlu olsun’

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.