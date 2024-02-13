BRTK Müdürü Özkurt Dünya Radyo Gününü kutladı

BRTK Müdürü Özkurt’tan “Dünya Radyo Günü” mesajı



Bugün ’13 Şubat Dünya Radyo Günü’…

1946 yılında hizmet vermeye başlayan Birleşmiş Milletler radyosunun kuruluş tarihi olan 13 Şubat, “Dünya Radyo Günü” olarak kutlanıyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt yayımladığı mesajla ’13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutladı.

Mesajında ‘UNESCO’ya üye ülkeler tarafından 2011 yılında ilan edilen ve 2012’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından uluslararası BM günü olarak kabul edilen 13 Şubat’ın, “Dünya Radyo Günü” olarak kutlandığını anımsatan Özkurt, şunları kaydetti;

“Ülkemizin kamu hizmeti yayıncılığı yapan tek kuruluşu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 1963 yılında bir gereklilik olarak, Kıbrıs Türk Toplumu’nun sesini, halkına ve dünyaya duyurmak amacıyla Bayrak Radyosu olarak kuruldu. Zor zamanların kahramanları tarafından, zor zamanlara moral kaynağı olsun diye kurulan Bayrak Radyosu çağı yakalamanın gururunu yaşıyor. Kuzey Kıbrıs’ın ve dünyanın her yerinden canlı yayın yeteneğiyle, zengin program içerikleriyle halkın gözü kulağı olmaya devam ediyor.

Dünya Radyo Günü vesilesiyle BRTK bünyesinde bulunan radyolarımızın kuruluş ve gelişim yıllarına emek verenleri ve aramızdan ayrılanları saygıyla anıyorum. Dünya Radyo Günü’müz kutlu olsun’