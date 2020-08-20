BRTK, BRTK olalı böyle zulüm görmed

Bay-Sen, BRT yönetiminin tehditlere devam ettiğini, yayın yönetmenliği yapan personele daha da baskı yapılarak ekstra görev yüklendiğini, personelin aşağılandığını belirttii



Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’da yönetim tarafından atanan amirlerin personel üzerinde baskı yapmaya devam ettiğini savunarak, BRTK yönetimine karşı mücadele çağrısı yaptı.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, “BRTK, BRTK olalı böyle zulüm görmedi. Hiçbir dönem böyle yönetilmedi. Yönetim tarafından atanan amirler personel üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Görevi dışında personellere başka görevlendirmeler veriliyor.” ifadelerini kullandı.

Kanat, kurum yönetiminin tehditlere devam ettiğini, yayın yönetmenliği yapan personele daha da baskı yapılarak ekstra görev yüklendiğini, personelin aşağılandığını, yönetimin aldığı ve imza koyduğu kararlara uymadığını öne sürdü.

BRTK çalışanlarına mevcut yönetime karşı mücadele çağrısı yapan Kanat, “Bu sistemle yönetilmeye hayır” dedi.

BASIN-SEN

Öte yandan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), BRTK yönetimini eleştirdi, Bay-Sen’e destek belirtti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, hükümetin veya bir partinin değil bu toplumun sesi olmalıdır. Bir partinin seçim bürosu konumundan çıkartılıp bu topluma hizmet vermesi gerekmektir.” ifadelerini kullandı.

Kişmir, şu anda BRTK ve kurum çalışanlarının büyük baskı altında olduklarını, özellikle de siyasi görüşü hükümet ile uyuşmayan kişilere uygulanan mobbingin her geçen gün arttığını savunarak “BRTK’da yetkili pozisyonda olan Bay-Sen’in bu bağlamda baskılara karşı verdiği mücadeleyi selamlıyor ve onlara tam destek olduğumuzu belirtiyoruz.” dedi.

